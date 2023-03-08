İklab Nedir? İklab Harfleri Nasıl Okunur, Örnekleri Neler?

İklab nedir konusu son derece önem verilen dini konular arasında yer alır. İklab harflerinin kodlaması ve okunuşu Kur'an-ı Kerim'i kurallarına göre okumak için dikkat edilen kurallardandır. Kur'an-ı Kerim okuma kuralları hem dinleyen hem de okuyan için önemlidir. Bu nedenle de iklab harfleri nasıl okunur, örnekleri neler sorularına detaylı olarak yanıt aradık ve sizler için haberimizde yayımladık.

İklab Nedir?

Kur'an-ı Kerim okuyacak olan kişilerin belirli okuma kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Dinleyicilerin ruhuna hitap etmek ve okurken kaidelerine uygun okumak için kurallar son derece önemlidir. Tecvid kuralları denilen bu kurallar ile Kur'an çok daha uygun şekilde okunur.

İklab da Kur'an-ı Kerim'i uygun şekilde okumak için uyulması gereken kurallardan biridir. Kalp kökünden türetilmiştir. Sözlük anlamı ise dön, dön, ters çevir şeklindedir. Nun-i ya da tenvınden sonra gelen B harfi var ise tenvin ya da nun-i sakin mim harfine döner. Genizden gelen bir ses ile ihfa yapılır. Bu da iklab olarak isimlendirilir.

İklab Harfleri Nasıl Okunur?

İklab Tenwin Harekesi olarak da bilinir. Öz ve yüksek olacak şekilde iki kuvvetin ismi olarak tanımlanabilir. Bir kelimenin ortasında ya da sonunda olabilir. Cezimli Nun ya da Tenvin'den sonra Be sesi gelmiş ise bu durumda iklab gerçekleşir. Bu ses mim sesine dönüşür. Mim sesi de genizde aktarıldıktan sonra ses kesilmeden be harfi okumaya devam eder.