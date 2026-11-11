İklim zirvesinde eğitime yeşil rota

Dünyanın gözü 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) çevrilirken, zirvede eğitimin geleceği de masaya yatırılıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede okulların üstleneceği yeni roller, öğrencilere kazandırılacak beceriler ve öğretmenlerin yeşil dönüşüme hazırlanması uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından zirve kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulu ise ilk günden öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu çözümlere ev sahipliği yapmaya başladı.

UYGULAMALI DERSLER YAPILDI

COP31'in Yeşil Bölgesi'nde kurulan Türkiye İklim Okulu, öğrenci, öğretmen, akademisyen ve uzmanları aynı çatı altında buluşturdu. "Yaşayan okul" anlayışıyla tasarlanan merkezde iklim değişikliği yalnızca konferanslarda anlatılmıyor, uygulamalı atölyelerle günlük yaşamın bir parçası haline getiriliyor. İlk gün düzenlenen "İklim Dostu Şehrimi Tasarlıyorum" etkinliğinde çocuklar sürdürülebilir ulaşım sistemleri, yeşil alanlar ve çevre dostu yaşamı esas alan şehir modelleri geliştirdi. "Atığa Yeni Hayat Ver" atölyesinde geri dönüşümün farklı yolları gösterilirken, tohum topu yapımı ve teraryum çalışmalarında doğanın döngüsü uygulamalı olarak anlatıldı. Muz lifi dokuma atölyesinde doğal malzemelerin değerlendirilmesi, Sıfır Atık Kütüphanesi'nde ise yeniden kullanım örnekleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

GELECEĞİN MESLEKLERİ DE KONUŞULDU

Türkiye İklim Okulu'nun ilk gününde bilim ve teknoloji de öne çıktı. "İklimi Uzaydan Okumak" konferansında uydu teknolojilerinin su kaynaklarının izlenmesindeki rolü anlatıldı. "Geleceğin Yeşil Meslekleri" panelinde ise yeşil dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni iş alanları ve gençlerin kazanması gereken beceriler değerlendirildi. Eğitimcilerin iklim bilgisini toplumsal dönüşüme nasıl aktarabileceği de ele alındı. Konferans, teknoloji, iklim deneyimi ve yaşayan okul alanlarından oluşan merkez, zirve boyunca farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.



TÜRKİYE'NİN EĞİTİM PROJELERİ TANITILACAK

Zirvede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen "Yeşil Vatan- Benim Okulum Geleceğe ÇARE" çalışmaları, Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları ve mesleki eğitimde yeşil dönüşüm projeleri de tanıtılacak. Öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu teknolojiler uluslararası katılımcılarla buluşacak. Antalya'daki görüşmeler, iklim değişikliğiyle mücadelede okulların ve gençlerin daha etkin rol üstlenmesine yönelik uluslararası iş birliklerine de zemin hazırlayacak.





81 İLDEN DÜNYAYA MESAJ

COP31'in dikkat çeken yönlerinden biri de öğrencilerin yalnızca izleyici değil, çözüm üreten katılımcılar olarak yer alması olacak. Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen öğrenci buluşmalarının ardından hazırlanan "Türkiye Bildirgesi", Türkçe ve İngilizce olarak uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. "81 İl 81 İklim Delegesi" panelinde farklı şehirlerden öğrenciler iklim değişikliğine ilişkin görüşlerini aktaracak. Maarif İklim İdeathonu kapsamında geliştirilen projeler de 14 Kasım'da jüri karşısına çıkacak.



EĞİTİM BAKANLARI BULUŞACAK

Zirvenin eğitim açısından en önemli buluşması 14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler Günü" programında farklı ülkelerin eğitim bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek. UNESCO iş birliğinde gerçekleştirilecek oturumda, çocukları, gençleri ve öğretmenleri yeşil eğitimin merkezine alan "Antalya Eylem Protokolü" görüşülecek. Türkiye'nin UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100'üncü üye ülke olarak katılım beyanının da duyurulması öngörülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör