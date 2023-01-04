İkmal Ne Demek? Edebiyatta İkmal Nedir, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

Günlük hayatta çok sık karşılaşılmayan fakat film izlerken veya kitap okurken denk geldiğimiz kimi kavramların anlamını da sorgularız. Bu kavramlar arasında bulunan ikmal sözcüğünün ne demek olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Dilimizde birçok anlamı bulunan ikmal sözcüğü edebiyatta kullanıldığı gibi, askeri alanda da kullanıldığı biliniyor. Günümüzde edebi metinlerde ve günlük kullanımda da karşılaşılan bu sözcüğün TDK'ye göre anlamı da araştırılmıştır. Türkçede her kelimenin anlamı olduğu gibi ikmal sözcüğünün de anlamı vardır. İkmal sözcüğü ile daha önce karşılaşmayan kişiler, bu sözcüğe dair örnekleri de araştırmıştır. Peki edebiyatta ikmal nedir, nasıl yapılır ve örnekleri neler? Yazımızın devamında sizler için ikmal sözcüğüne dair merak edilenlere yer verdik.

İkmal Ne Demek?

İkmal sözcüğünü daha önce duymayan kişiler, bu sözcüğün ne demek olduğunu da merak etmiştir. İkmal sözcüğünün dilimizde birçok alanda kullanıldığı da dikkat çekecektir. TDK'ye göre ikmal, eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi bir duruma getirme ve bütünlemedir. Askeri alanda da kullanılan bu kavram, yiyecek, giyecek ve silah gibi ihtiyaçlarda orduya cephane sağlaması da ikmal yardımı olarak bilinmektedir. Bu ihtiyaçları karşılayan askeri birim, ikmal sınırı olarak ifade edilmektedir. Bu terim denizcilik alanında da kullanılmıştır. Denize açılmış kişinin ihtiyaçları ikmal olarak ifade edilmiştir. Ayrıca yolcuların ve gemi çalışanlarının da ihtiyaçlarının karşılanması olayı da ikmal olarak bilinir. Hukukta da kullanılan bila ikmal teriminin ne demek olduğu araştırılmıştır. Arapçadan gelen bu terim "tamamlanmadan" anlamına gelmiştir.

Edebiyatta İkmal Nedir?

İkmal kelimesi günlük hayatta karşımıza çıkabilecek terimlerden birisidir. Pek çok alanda farklı anlamları olan ikmal sözcüğünün ne manaya geldiği de bu durumda araştırılmıştır. Edebiyatta ikmal nedir sorusunu soran kişiler, bunu internette araştırmıştır. Edebiyatta ikmal, bir dizenin anlamının tamamlanması şeklinde ifade edilir. Bunu sağlamak için dizenin sonuna başka bir dize eklenir. İkmal Arapçada "kemal" kökünden gelir. Kemal ise bir şeyin olgunluğa ermesi anlamını taşır. Buna bağlı olarak ikmal bir şeyin bitirilmesi, tamamlanması anlamlarına da gelir. İkmal sözcüğü ayrıca eğitimde öğrencinin kaldığı dersler için girdiği sınavdır. Bu sınav günümüzde bütünleme olarak da bilinmektedir.

Edebiyatta İkmal Örnekleri Neler?

İkmal sözcüğü ile ilgili çok sayıda örneğe rastlamak mümkündür. Birçok alanda kullanılan bu sözcüğe dair edebiyatla ilgili örnekler de mevcuttur. Edebiyatta ikmal örnekleri neler sorusu da bu durumda araştırılmıştır. Bir cümledeki manayı, ardından gelen cümleye tamamlamak olarak ifade edilen ikmale yönelik örnek mevcuttur. İkmalde her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla aynıdır.

Merd olan kizbe tenezzül etmez

Zillet-i kizbe tahammül etmez

Nabî