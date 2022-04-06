İkonik Ne Demek? İkonik Olmak Ne Anlama Gelir?

İkonik kelimesi çok defa karşımıza çıkan ve anlamını bilmediğimiz bir kavramdır. Bir sıfat olarak kullanılan bu kelime dilimize yabancı sözcüklerden gelmiştir. Sosyal medyada da sıklıkla rastladığımız bu kelimenin ne anlama geldiği kimileri tarafından bilinmemektedir. İkonik kelimesi farklı dallarda kullanılmaktadır. Bu yüzden ikonik, kullanımı açısından geniş bir kelimedir. Hemen herkes tarafından bilinen bu kavram, bir ismin tanımlanması için kullanılır. İkon kelimesi 'ikon'dan gelir ve kullanıldığı alana göre değişiklik gösterir. Günlük hayatta bu kelimeyi daha sık kullanmak isteyen kişiler, ikonik kelimesinin gerçek anlamını merak ederler. Bu durumda ikonik ne demek sorusu pek çok kişi tarafından sorulur. Bu kelimenin gerçek anlamını bilmek, doğru kullanımı konusunda önemlidir.

İkonik Ne Demek?

İkonik; sosyal medyada, televizyonda veya günlük hayatta hemen herkesin karşılaştığı bir kavramdır. Bir ismin tanımlanmasında kullanılan bu kelime simgesel anlamına gelir. Yani bir oluşumun simgesi olarak adlandırılır.

Bir kişiyi veya yapıyı tek başına ifade eden simgelere verilen isimdir. Bu kelime genelde müzikal eserlerde ortaya çıkar. Bir müzik türünün ikonik olması, aslında onun simgeselliğini vurgular. İkonik kelimesi sadece müzikte değil, sanatta hatta sosyal medyada da sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır.

İconic Ne Demek?

Dilimize İngilizceden aktarılan iconic kelimesi, İngilizce okunuşuyla beraber bir değişim yaşamadan Türkçeye çevrilmiştir. Pek çok yerde karşımıza çıkan bu kavramın kökeni 'icon' kelimesinden gelmiştir. İkon kelimesinin tanımı ise, bir düşünceyi, kişiyi veya yapıyı tek başına ifade eden simgelere verilen bir isimdir.

Türemiş bir kelime olan ikonik, 'ikonik yapılar' kelimesiyle beraber kullanılmıştır. İngilizceden türeyen bu kelime, belirli yapıları ve şekilleri ifade eden simgelere verilen isimdir. İkonik kelimesi ikonik yapılar ve modeller yaklaşımıyla mimarlık sektöründe de sıklıkla kullanılmıştır.

İkonik Tarz, Fotoğraf, Kadın Ne Demek?

İkonik kelimesi pek çok farklı alanda kullanılan bir kavramdır. İkonik kavramı, içinde bulunduğu tarzlar arasında sembolik bir hale geldiğini ifade eder. İkon tarz ise, farklı parçaları bir arada kullanarak kendine özgü bir tarz yaratmaktır.

Kendine özgü stilini yaratan, moda olacak parçaları önceden yakalayan ve hem kendi zamanında hem de sonraki zamanda kendine yer edinen bir moda ikonu yaratmaktır. İkonik kadın ise, gelmiş geçmiş pek çok kişiyi etkileyen ve herhangi bir konuyu tek başına simgeleyen kişidir. Bunun dışında ikonik fotoğraf, herhangi bir düşünce veya akımı tek başına simgeleyen veya anlatan bir kavramdır.