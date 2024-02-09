İkter Nedir? Tıpta İkter Ne Demek, Hangi Hastalık?

İkter ifadesi, tıbbi kavramlardan biridir ve ne anlama geldiği bazıları için merak uyandırıcıdır. Bu, kanda bilirubin seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Karaciğer tarafından işlenemeyen bu pigment, çeşitli karaciğer hastalıklarına ve safra yolunda meydana gelen tıkanıklıklara sebep olabilir. Söz konusu hastalığı ifade eden ikter nedir, tıpta ikter ne demek ve hangi hastalık birçoğu için merak uyandırıcıdır.

İkter Nedir?

İkter, karaciğerde meydana gelen bir hastalık olan sarılığın diğer adıdır. Bu rahatsızlığın ortaya çıkma nedeni ise karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesidir. İkter veya sarılık, vücutta bilirubin seviyelerinin yükselmesinden kaynaklanır. Karaciğer tarafından işlenemeyen bilirubin, karaciğer, pankreas ve safra kesesinde de bazı sorunlara yol açar. Kırmızı kan hücrelerini parçalayan karaciğer, eğer bunu doğru düzgün bir şekilde yapamaz ise sarılık meydana gelir. Bu durum, gözlerde ve cilt renginde değişiklik ile kendini belli eder. Sararma, en önemli semptomdur ve meydana geldiği vakalarda sarılıktan bahsetmek mümkündür. Sarılık, yenidoğan bebeklerde yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla müdahaleye gerek kalmadan geçer, ancak yetişkinlerde durum farklıdır. Çünkü, karaciğer hastalıklarının veya enfeksiyonun bir belirtisi olma ihtimali vardır.

İkter Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Bilirubin seviyesinin 2.5 mg'ın üzerine çıkması durumunda, "hiperbilirubinemi" meydana gelir. Bunun sonucunda ise ikter (icterus) veya yaygın bilinen adıyla sarılık oluşur. İkterin oluşumuna zemin hazırlayan etkenler arasında şunlar bulunur:

Safra kesesi iltihabı

Safra kesesi kanseri

Pankreas tümörü

Siroz

Hemolitik anemi

Diyabet

Safra taşı

Hepatit

Alkol bağımlılığı

Birtakım ilaçların yan etkileri

Otoimmün bozukluklar

Sarılık (ikter) hastalığının sık görülen semptomları arasında şunlar bulunur:

Göz aklarında ve ciltte meydana gelen sararma

İdrar ve dışkı renginde meydana gelen değişiklik

İştah kaybı ve açlık hissi

Şişkinlik ve karın ağrısı

Kaşıntı

Bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi, akıllara sarılık olma ihtimalini getirilebilir. Böyle bir durumda, doğru tanı ve tedavi için uzman bir sağlık personeli ile görüşmekte fayda vardır. Bu semptomlar, ikterden kaynaklı olabileceği gibi farklı bir sağlık sorunu nedeniyle de olabilir.