İktibas Nedir? Söz Sanatlarından İktibas Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Nelerdir?

İktibas nedir? Sorusu akla geldiğinde ve İktibas örnekleri nelerdir? Diye düşünülüp bakıldığında edebiyat ve kelime bilgileri yoklanır. Genellikle kelime anlamından çıkarılmaya çalışılsa da anlam olarak da pek bilinen bir kelime olmadığı için sıklıkla araştırılır. Araştırmalar sonucunda konunun anlaşılması ve zihinde oturması adına İktibas örnekleri nelerdir? Sorusunun yanıtı aranır. Bu yazımızda iktibasla ilgili akıllara takılan ve sıkça araştırılan soruların cevaplarını sizler için derledik.

İktibas Nedir?

Edebiyatımızda sık sık karşılaştığımız söz sanatlarından birisi iktibastır. Şiirde ya da düz yazıda söze güzellik katmak ya da anlatımdaki manayı kuvvetlendirmek için sanatçının, eserine ayet, hadis ya da bunlardan parçalar eklemesine iktibas sanatı denir. İktibasın alıntı olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Ayrıca tam iktibas ve nakıs iktibas olmak üzere iki şekli vardır.

İktibas Örnekleri Nelerdir?

Konunun pekişmesi adına iktibasın örneğini birlikte inceleyelim;

''Lâ Yüsel''e binlerce sual olsa kurban

İnsan bu muammalara dehşetle nigehbân

Yukarıdaki örnekte tırnak içindeki kısım Enbiya suresinden alınmıştır. Bu yüzden iktibas vardır.

İktibas Ne Demektir?

İktibas Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. TDK'ye göre ödünç alma, ödünç alınan şey, alıntı anlamlarını karşılamaktadır.