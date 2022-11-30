İlave Eş Anlamlısı Nedir? İlave Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Eş anlamlı sözcükler birbiri yerine kullanabilen ve ödünçlenebilen, yazılışları farklı anlamları aynı sözcüklerin genel adıdır. İlave kelimesi de ek anlamlı kelimeler arasındadır. "İlave eş anlamlısı nedir?" sorusuna ise verilecek birden fazla cevap vardır. İşte ilavenin eş anlamlısı olan sözcük...

İLAVE KELİMESİNİN ANLAMI VE KÖKENİ

Türk Dil Kurumu'na göre ilave kelimesinin anlamı ekleme, ulama, eklenmiş parça, arttırma, katma, büyütme ve ek şeklindedir. Kelimenin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Arapça'da da bu kelimenin karşılığı katma, ekleme, arttırma şeklindedir. İlave kelimesi günümüzde birçok farklı alanda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Terimsel bir karşılığı yoktur.

İLAVE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

İlave kelimesi, son günlerde eş anlamlısı ile birlikte aranıyor. İlavenin anlamı ve kökeni hakkında da araştırma yapan birçok vatandaş, "İlavenin eş anlamlısı nedir?" sorusuna yanıt bulmak istiyor. İlave kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime söz konusudur. Ancak en çok kullanılan eş anlamlı kelime "ek" şeklinde karşımıza çıkar. Kelimenin bir diğer eş anlamlısı ise takviyedir. Bağlamına göre farklı anlamları da karşılamaktadır ancak bu iki kelime pek çok cümlede birbiri yerine kullanılabilmektedir.

İLAVE KELİMESİNİ İÇEREN CÜMLELER

Çaya şeker ilave etti.

İlave olarak su aldı.

Gazetenin bugünkü ilavesinde sevdiğim sanatçı var.

Yetmezse üzerine ilave yaparız.