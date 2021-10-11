İlçe eş anlamlısı nedir? İlçe kelimesinin eş anlamlısı

Coğrafi sınırlar içerisinde yerini alan bir kelime olan ilçe sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biridir. Pek çok kelime grubu içerisinde de kullanılan kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır.

İLÇE KELİMESİNİN ANLAMI

İlçe kelimesi TDK'ya göre; yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza anlamına gelmektedir. İlçe ilden sonra gelen bir idari birimdir ve ilçenin idari amiri kaymakamdır.

İLÇE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İlçe kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelime olmakla beraber eş anlamlısı da oldukça merak edilmektedir. İlçe kelimesinin eş anlamlısı kazadır. Kaza kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir.

İLÇE KELİMESİ VE EŞ ANLAMLISI İLE İLGİLİ CÜMLELER

İstanbul'un Beykoz ilçesinde pek çok kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

İlin orta kesiminde yer alan kaza toprakları oldukça verimlidir.