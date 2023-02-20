İleri Görüşlü Ne Demek? İleri Görüşlü Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İleri görüşlü ne demek araştırmasında cümle yapıları üzerinden araştırma yapmanız çok daha uygun olacaktır. Küçük bir araştırma ile dahi ileri görüşlü olmak ne demek sorusuna cevap bulabilirsiniz. İleri görüşlü, günümüzün modern Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Konuşma dilinin yanı sıra birçok kaynakta da bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. İleri görüşlü eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

İleri Görüşlü Ne Demek?

İleri görüşlü, genel anlamda mecaz şeklide kullanılan bir ifadedir. İfadenin mecaz anlamı da gerçek anlamı ile paralel bir anlam taşır. İleri görüşlü, kişinin ilerleyen süreçte yaşanacakları önceden kestirmesi anlamına gelir. Bu nedenle insanlar, ileri görüşlü kişilerin görüşlerine özel bir önem verir.

İleri görüşlü kelimesinin zaman zaman ileri görüşlülük şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Her iki ifade de gelecekte yaşanacak olanların kestirilip bunlara yönelik tedbir alınmasını ifade eder. Cümle yapılarında yaygın olarak görülen ileri görüşlü kelimesinin anlamı bilinerek nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine karar verilebilir.

İleri Görüşlü Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

İleri görüşlü kelimesi ile ilgili çok sayıda cümle yapısı karşınıza çıkacaktır. Cümle yapılarını inceleyerek ileri görüşlü kelimesinin cümleye kattığı anlamı daha iyi kavrayabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.