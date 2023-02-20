Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İleri Görüşlü Ne Demek? İleri Görüşlü Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 20.2.2023 10:44 Son Güncelleme: 20.2.2023 10:44

İleri Görüşlü Ne Demek? İleri Görüşlü Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bazı kelimeler Türkçede yaygın kullanılan ve anlamı çok derin olan ifadelerdir. Bu kelimeler arasında yer alan ileri görüşlü sözcüğü önemli bir yere sahiptir. İleri görüşlü ne demek? Bu kelimenin cümle yapılarında sıklıkla karşınıza çıktığını görebilirsiniz. İleri görüşlü olmak ne demek? Kelimeyi cümle içinde incelemeniz, anlamını kavramanız açısından çok daha sağlıklı olacaktır. İleri görüşlü eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı konusunu sizler için derledik.

İleri Görüşlü Ne Demek? İleri Görüşlü Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İleri görüşlü ne demek araştırmasında cümle yapıları üzerinden araştırma yapmanız çok daha uygun olacaktır. Küçük bir araştırma ile dahi ileri görüşlü olmak ne demek sorusuna cevap bulabilirsiniz. İleri görüşlü, günümüzün modern Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Konuşma dilinin yanı sıra birçok kaynakta da bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. İleri görüşlü eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

İleri Görüşlü Ne Demek?

İleri görüşlü, genel anlamda mecaz şeklide kullanılan bir ifadedir. İfadenin mecaz anlamı da gerçek anlamı ile paralel bir anlam taşır. İleri görüşlü, kişinin ilerleyen süreçte yaşanacakları önceden kestirmesi anlamına gelir. Bu nedenle insanlar, ileri görüşlü kişilerin görüşlerine özel bir önem verir.

İleri görüşlü kelimesinin zaman zaman ileri görüşlülük şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Her iki ifade de gelecekte yaşanacak olanların kestirilip bunlara yönelik tedbir alınmasını ifade eder. Cümle yapılarında yaygın olarak görülen ileri görüşlü kelimesinin anlamı bilinerek nerede ve nasıl kullanılması gerektiğine karar verilebilir.

İleri Görüşlü Eş Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

İleri görüşlü kelimesi ile ilgili çok sayıda cümle yapısı karşınıza çıkacaktır. Cümle yapılarını inceleyerek ileri görüşlü kelimesinin cümleye kattığı anlamı daha iyi kavrayabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • O kadar ileri görüşlü bir insandı ki bizi ikaz ederek hata yapmamıza engel oldu.
  • Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlü olma özelliğini Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş ve ülkemizi düşman işgalinden kurtarmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
İleri Görüşlü Ne Demek? İleri Görüşlü Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA