İleri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? İleri Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük yaşantımızda bir yer tarif ederken eğer o yer yakın mesafede bir yerdeyse genellikle "ileride" şeklinde ifade ederiz. Burada ileri kelimesi yer ve yön belirtmektedir. Fakat ileri kelimesinin birden çok anlamı vardır.
Türk Dil Kurumu'na göre ileri kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre ileri kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre ileri kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.
İleri kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre ileri kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: