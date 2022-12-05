İleri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? İleri Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük yaşantımızda bir yer tarif ederken eğer o yer yakın mesafede bir yerdeyse genellikle "ileride" şeklinde ifade ederiz. Burada ileri kelimesi yer ve yön belirtmektedir. Fakat ileri kelimesinin birden çok anlamı vardır.

İLERİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre ileri kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.

Bir şeyin ulaşılacak yönü.

Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.

Önde bulunan.

Doğrusundan daha çok gösteren (saat).

Önceki, evvelki.

Benzerlerini geride bırakmış.

Öne doğru, ileri doğru.

"Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü.

Örnek verelim:

"İlerideki bakkaldan bana şeker alabilir misin?"

"Teknoloji hep ileriye doğru gidiyor."

İLERİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre ileri kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre ileri kelimesinin zıt anlamlısı geri kelimesidir.

İLERİ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İleri kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre ileri kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: