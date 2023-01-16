İleriye Ket Vurma Örnekleri - Psikoloji Terimi Olarak İleriye Ket Vurma Nedir, Olumsuz Aktarma İle Farkı Ne?

Öğrenme psikolojinde yer alan ket vurma kavramı günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bilinçdışı gerçekleşen bir durumdur. Dilimize Ermeniceden geçen ket kavramının sözcük anlamı engeldir. Ket vurmanın iki ayrı başlığı ise geriye ket vurma ve ileriye ket vurmadır. Çoğu kişi ileriye ket vurmak nedir sorusuna cevap aramıştır. Ket vurma durumlarında en çok karıştırılan ileriye ket vurma en sık yapılan bir durumdur. Daha önce psikolojide geçen bu kavramın ne anlama geldiğini bilmeyen kişiler, konu hakkında araştırma yapmıştır. Psikoloji terimi olarak ileriye ket vurma nedir, olumsuz aktarma ile farkı ne gibi sorulara cevap aramak isteyen kişiler internete başvuracaktır. İleriye ket vurma örnekleri çerçevesinde konuya ilişkin bilgiler yazımızın devamında yer almıştır.

İleriye Ket Vurma Nedir?

İleriye ket vurma nedir sorusu, daha önce bu kavramı duymayan kişiler tarafından araştırılmıştır. İleriye ket vurma, eskiden öğrenilen bir bilginin yeni öğrenilen bilgiyi bozması ve karıştırılması anlamına gelmiştir. Günlük hayatta çok sık karşı karşıya kaldığımız bu yöntemi farkında olmadan yaparız. Önceden öğrenilen bir bilginin sonradan öğrenilen bilginin önüne geçmesi çok sık karşılaşılan bir durumdur.

İleriye Ket Vurma Örnekleri

Günlük hayatımızda özellikle yeni öğrendiğimiz bilgide çok sık karşı karşıya olduğumuz ileriye ket vurma, öğrenme psikolojisinin önemli konularından birisidir. Bu konuyu daha iyi kavramak isteyen kişiler, ileriye ket vurma ile ilgili örnekleri de araştırır. Buna dair örnekler ise şu şekildedir:

Taşınma sonrasında evinizin adresi sorulduğunda, eski evin adresi ezberlendiğinden akla ilk olarak eski adres gelecektir. Bu da yeni öğrenilen adresin karıştırılmasına yol açacaktır.

23 Nisan töreninde şiir okuyan öğrenci eskiden okuduğu şiirlerin aklına gelmesinden dolayı şiirini okuyamaması durumu

Bir öğretmen geçen yıl adlarını öğrendiği öğrencileri yüzünden bu seneki öğrencilerinin adını hatırlamakta zorlanması

İleriye Ket Vurma Olumsuz Aktarma ile Farkı

İleriye ket vurma dışında bir diğer kavram olan olumsuz aktarma ise kavramların tam olarak öğrenilmemesi sonucunda bunların sonraki öğrenmeleri güçlendirmesi veya engellemesidir. Bu ikisi arasındaki fark ise merak edilmektedir. Olumsuz aktarma daha çok psikomotor beceri ile ilgilidir ve öğrenme anında ortaya çıkar. İleriye ket vurmada ise unutma durumu vardır. Öğrenilen iki bilginin birbiri ile karıştırılması söz konusudur.