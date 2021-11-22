Türkçede günlük hayat içerisinde kullanılan kelimelerin tek ya da birden fazla eş anlamlı kullanımı olabilir. Bu kelimeler cümlelerimizin daha anlamlı ve etkili olması için önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden kişiler ikili diyaloglarında hem daha dikkat çekmek için hem de kelime dağarcıklarını daha da zenginleştirmek için kelimelerin en anlamlılarını araştırırlar. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda sözlü ya da yazılı içerikleri aktarmayı tanımlayan ileti kelimesi hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, İleti eş anlamlısı nedir? İleti kelimesinin eş anlamlısı.

İleti kelimesinin anlamı

İleti kelimesinin kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Bu kelime kişilerin günlük hayat içerisinde sıklıkla kullandığı bir kelime olmasına rağmen etimolojik olarak bir açıklaması bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu ise ileti kelimesini yazıyla ya da sözle gönderilen, kişiler ve kurumlar için anlamı olan haber olarak tanımlar. Türk Dil Kurumu'nun bir diğer tanımı ise sorumlu bir kişi ya da devlet büyüklerinin yaşanılan durumlar ya da gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için gönderdiği haberlerdir.

İleti kelimesinin eş anlamlısı

Sorumlu bir kişi ya da devlet büyüklerinin yaşanılan durumlar ya da gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için gönderdiği haberler olarak tanımlanan ileti kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi vardır. Bu da mesaj olarak bilinmektedir. Mesaj kelimesinin kullanımı ileti kelimesine göre daha yaygındır. Mesaj kelimesinin kökeni ise Fransızcadır. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime günlük hayatta en çok kullandığımız kelimeler arasında bulunur.

İleti kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Devlet liderlerinin önemli iletileri televizyon aracılığı ile kamuoyuna duyuruldu.

Tüm iletileri okumadan sildiği için önemli bir haberi kaçırdı.

İletiler arasındaki anlamsızlık konuyu bir çıkmaza sokmuştu.

İleti kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım