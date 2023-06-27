İletişim Türleri Nelerdir? Bağlamına Göre İletişim Çeşitleri Kaça Ayrılır?

Pek çok kişi tarafından araştırılan "İletişim türleri nelerdir?" sorusuna iki ayrı başlık altında yanıt vermek mümkündür. Çünkü "İletişim türleri kaça ayrılır?" diyenlere farklı bağlamlar veya iletişim kurma yöntemlerine göre cevap sunulabilir. Yöntemleri ile bağlamına göre iletişim çeşitleri ayrı olarak incelendikten sonra bu konuya yönelik detaylı bilgiler edinilmiş olur. Yine "Kaç çeşit iletişim vardır?" diyenlere bu türlere dair örnek de verilmelidir.

İletişim Türleri Nelerdir?

Aktarılmak istenilen iletinin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı bir ortamda sözlü ya da sözsüz olarak duygu, düşünce veya bilgi alışverişi yapılması iletişim olarak adlandırılır. Bu bağlamda iletişimin farklı türlerinin mevcut olduğu söylenebilir. İletişim temelde sözlü veya sözsüz bir şekilde gerçekleştirilmesine göre sınıflandırılır. Bununla birlikte yazılı ve görsel iletişimin ayrı bir şekilde ele alındığı durumlar da vardır. Sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişimin ne anlama geldiği aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Sözlü iletişim: Kişilerin konuşma dilinde belli başlı duygu, düşünce veya bilgileri aktarmalarına sözlü iletişim denilir. Bu bağlamda telefon görüşmeleri, görüntülü konuşmalar ve konferans gibi etkinlikler sözlü iletişim kapsamında ele alınabilir. Sözsüz iletişim: Jest ve mimiklerin kullanılması yoluyla kurulan iletişimdir. Görsel iletişim: Çeşitli görseller veya videolar ile kurulan iletişim türüdür. Yazılı iletişim: Dilin yazılı bir şekilde kullanılmasına bağlı olarak kurulan iletişimdir. Mesajlar, elektronik postalar, mektuplar veya çeşitli edebi eserler ile iletişim kurulabilir.

Bağlamına Göre İletişim Çeşitleri Nelerdir?

"İletişim türleri kaça ayrılır?" diyenlere farklı faktörlere göre yanıt sunulması mümkündür. Dolayısıyla iletişimin temelde hangi yöntemle kurulduğuna göre sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrıldığı hatırlatılmalıdır. Bunun yanı sıra sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişimin ayrı olarak değerlendirildiği sınıflandırmalara da rastlanır. "Kaç çeşit iletişim vardır?" sorusuna farklı bağlamlar dikkate alınarak yanıt verildiğinde de 4 ayrı madde ortaya çıkar. Çünkü iletişim türlerinin bağlama göre kişi içi, kişilerarası, örgüt içi ve kitle iletişimi olarak sınıflandırıldığı görülür. Bu iletişim çeşitlerinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir: