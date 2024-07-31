Ilgaz Dağı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ilgaz Dağı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, doğanın tüm güzelliklerini bir arada sunan eşsiz bir mekandır. Çam ormanları ve zengin yaban hayatı ile bu milli park, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Doğa yürüyüşü, kayak ve benzeri aktiviteler için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti sorularının cevapları gitmeden önce öğrenilmelidir.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Nerede?

Ilgaz Dağı Milli Parkı, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Çankırı ve Kastamonu illeri arasında konumlanmıştır. Milli park, 1976 yılında koruma altına alınmış olup, yaklaşık 1.100 metre ile 2.586 metre arasında değişen yüksekliği ile dikkat çeker.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Ilgaz Dağı Milli Parkı'na ulaşım oldukça kolaydır ve çeşitli ulaşım seçenekleri bulunmaktadır:

Özel Araç ile Ulaşım:

Ankara'dan: Ankara'ya yaklaşık 200 km mesafede bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'na Ankara'dan özel araçla yaklaşık 2,5 saatte ulaşabilirsiniz. Ankara'dan Çankırı yolunu takip ederek, Çankırı üzerinden Ilgaz'a ulaşabilir ve buradan da milli parka varabilirsiniz.

İstanbul'dan: İstanbul'a yaklaşık 400 km mesafede bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'na İstanbul'dan özel araçla yaklaşık 5 saatte ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan D-100 karayolunu takip ederek, Bolu ve Gerede üzerinden Çankırı'ya, oradan da Ilgaz'a ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile Ulaşım:

Ankara, İstanbul ve Kastamonu'dan Ilgaz'a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs ile Ilgaz ilçe merkezine ulaştıktan sonra taksi veya minibüsler ile milli parka kolayca ulaşabilirsiniz.

Havayolu ile Ulaşım:

En yakın havaalanı Kastamonu Havalimanı'dır. Kastamonu Havalimanı'na geldikten sonra araç kiralama veya otobüs ile Ilgaz'a ve milli parka ulaşabilirsiniz.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Yol Tarifi

Ankara'dan yola çıktığınızda, Ankara-Çankırı yolunu takip ederek yaklaşık 130 km sonra Çankırı'ya ulaşacaksınız. Çankırı'dan Ilgaz yoluna devam ederek yaklaşık 70 km sonra Ilgaz Dağı Milli Parkı'na varabilirsiniz. Yol boyunca tabelaları takip etmek ve özellikle kış aylarında yol durumunu kontrol etmek önemlidir.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Giriş Ücreti

Kişi başı 25₺,

Motosiklet 70₺,

Otomobil 75₺,

Minibüs, Midibüs ve Otobüs ise 225-750₺ arasında değişmektedir.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'na giriş ücretleri dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak araç başına ve kişi başına belirlenen ücretler uygulanmaktadır. Güncel giriş ücretlerini parkın resmi web sitesinden veya giriş noktasındaki görevlilerden öğrenebilirsiniz.