Ilgaz Nerede? Ilgaz Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

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Ilgaz Nerede?

Ilgaz, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Çankırı iline bağlı olan bir ilçedir. Söz konusu ilçede 2021 nüfus verilerine göre 13.700 kişi yaşamaktadır. İlçenin batısında yine Çankırı'ya bağlı olan Kurşunlu ilçesinde, güneyde Korgun ve Yapraklı ilçeleri, kuzey ve doğusunda ise Kastamonu'nun Tosya, Araç ve İhsangazi ilçeleri yer alır. Ilgaz'ın Çankırı il merkezine uzaklığı yaklaşık 53 km'dir.

Ilgaz'a Nasıl Gidilir?

Ilgaz, önemli şehirlerin ulaşımında kullanılan D 80 karayolunun üzerinde bulunan bir şehirdir. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan bu yol üzerinde bulunan Ilgaz ilçesi, bu yolda seyahat edenlerin uğrak noktalarından biridir. Söz konusu ilçede çok sayıda dinleme tesisi de vardır. Ilgaz, Ilgaz Dağı eteklerinde olduğundan kış turizminde de ön plana çıkmaktadır. Bol oksijenin bulunduğu Ilgaz Dağı'nda çok sayıda otel ve işletme de bulunmaktadır. Çeşitli treaking ve doğa yürüyüşü faaliyetleri de Ilgaz Dağı'nda yapılmaktadır. Siz de oksijenin bol olduğu bu coğrafyada güzel vakit geçirmek istiyorsanız Ilgaz'ı ziyaret edebilirsiniz.