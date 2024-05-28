İlgi Eş Anlamlısı Nedir? İlgi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hem bir duygu hem de bir davranış biçimi olarak bilinen ilgi veya ilgi göstermek; çeşitli alanlarda, sözcük anlamı açısından net bir biçimde ifade edilmiştir. İlgi kelimesinin kökeni Türkçe olsa da, ilgi kelimesinin eş anlamı olan sözcük Arapça'dan gelmektedir. İlgi eş anlamlısı ile ilgi kelimesinin aynı cümle içinde kullanımı herhangi bir hataya sebebiyet vermemekle birlikte, cümlenin ve Türkçe'nin çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu iki kelime arasındaki tek fark, yazılış biçimleridir. Yazılış biçimlerinin yanında herhangi bir anlam farklılığı bulunmamaktadır.

İlgi Eş Anlamlısı Nedir?

İlgi kelimesi bir duyguyu ve davranış biçimini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin ilgi göstermek kavramı bir davranış biçimidir ve ilgi ise kişinin bir veya birden fazla duyguyu beslemesi olarak bilinmektedir. İlgi kelimesinin eş anlamlısı alaka sözcüğüdür.

İlgi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

İlgi; bir kişinin başka bir kişiye yönelik hem duygusal hem de tavır olarak öncelik tanıması anlamına da gelmektedir. İlgi kelimesinin eş anlamı olan sözcük bu tanımlamalara göre Türk Dil Kurumu tarafından da net bir biçimde ifade edilmiştir. İlgi kelimesinin eş anlamı olan sözcük, alaka sözcüğüdür.

İlgi Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

İlgi kelimesinin eş anlamlısı olan alaka sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilmektedir;

-Benimle konuşmak istemesini anlamamıştım ama oldukça alakalı bir biçimde yanıma geldi.