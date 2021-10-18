İlgi zamiri nedir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Cümleler içinde varlıkların adlarını doğrudan kullanmadığımız durumlarda bu varlık adlarının yerine kullandığımız, isim görevinde bulunan ama isim olmayan kelimeler zamir olarak adlandırılır. Kullanım şekline ve amacına göre çeşitlere ayrılan zamirlerden ilgi zamirini tüm detaylarıyla aşağıda inceledik. İlgi zamiri konu anlatımı ve ilgi zamiri örnekleri içeren yazımızda aynı zamanda bu zamir türüyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

İLGİ ZAMİRİ NEDİR?

İlgi zamiri; cümle içerisinde kendinden önce ifade edilmiş bir cümlenin yerine gelen ya da bir isim tamlamasında tamlayan ismi ifade eden ve tamlayana getirilen "-ki" ekidir. Bu ekte dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, ilgi zamiri olan "-ki"nin her zaman eklendiği kelime ile bitişik yazılması gerektiğidir. "Benim telefonum seninkinden eski" cümlesinde görüldüğü gibi "seninki" sözcüğüyle ifade edilmek istenen varlık cümlenin başında bahsedilen telefondur. Ve "senin telefonun" isim tamlamasının tamlayanı olan "senin" sözcüğüne "-ki" eklenmesiyle oluşturulmuştur.

İlgi zamiri içeren cümlelerde her zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi isim tamlamasının tamlananı açıkça yer almayabilir. Bu gibi durumlarda cümlenin anlamına göre bir çıkarım yapılabilir. Örnek verilecek olursa, "Dışarıdakiler ıslandı." cümlesinde ilgi eki olan -ki almış olan ilk sözcükte bahsedilmek istenen dışarıdaki sandalyeler ya da dışarıdaki insanlar olabilir. Yani bir cümlede ilgi zamirini bulmak için isim tamlamasının tamlayanının açıkça gözüküyor olması yeterlidir.

İlgi zamiriyle ilgili cümlelerde çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Çoğunlukla, İlgi eki olan -ki, bağlaç olan -ki ve yapım sıfat yapan -ki karıştırılmakta ve bu da yanlış kullanımlara, özellikle de sınavlarda soruların yanlış cevaplanmasına yol açabilmektedir. Bu üç ek arasındaki ayrılan noktaların incelenmesi, karışıklığın önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.

BAĞLAÇ OLAN Kİ

Bağlaç olan -ki'nin işlevi cümleler ya da kelimeler arasında bağlantı kurmaktır ve her zaman eklendiği kelimeden ayrı olarak yazılır. Ayrıca bağlaç olan -ki, cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamında bütünüyle bir bozulma değil, yalnızca anlam daralması meydana gelir. "Öyle çok insan var ki bunların değerini bilmeyen." Cümlesinde -ki bağlaç olarak kullanılmıştır. "öyle çok insan" ve "bunların değerini bilmeyen" söz öbeklerini birbirine bağlama işlevindedir.

İLGİ ZAMİRİ OLAN Kİ

İlgi zamiri olan -ki ise her zaman bitişik yazılır. Ayrıca ilgi ekinin geldiği kelimelere ekten önce ya da sonra -in ve -im gibi tamlayan ekleri getirilebilir. Aynı zamanda ilgi zamirlerinden -ki eki çıkarılırsa cümlede tamamen anlam bozulması oluşur. Ama en önemli nokta ilgi zamiri bir ismin yerini tutuyor oluşudur. Tüm bunlar "Seninkini de getirdim." örnek cümlesinde de açıkça görülebilir. İlgi zamiri olan -ki ile çok fazla karıştırılan bir diğer ek de sıfat yapan -ki ekidir. Sıfat yapan -ki'nin eklendiği kelimelerin tamlayan eki almıyor oluşundan yola çıkılarak bu karışıklığın önüne geçilebilir. "Akşamki konser çok eğlenceliydi" cümlesinde görülen -ki sıfat yapan -ki ekidir ve görüldüğü gibi ekten önce herhangi bir tamlayan eki yoktur.

Aşağıdaki ilgi zamiri olan -ki örnekleri ve cümleler incelendiğinde konu daha da pekişecektir.

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