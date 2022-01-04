İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlginç Kelimesinin Anlamı Nedir?

Günümüzde kullandığımız birçok kelime ve onların eş anlamlıları mevcut ve her gün yeni bir kelime öğrenmek kaçınılmaz bir durum. Bazen bir filmde bazen ise ders dinlerken ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçe bir kelime olan ilginç kelimesinin bilinen bir tane eş anlamlısı vardır. Detayları örneklerle derlenen yazımızda bulabilirsiniz.

İlginç Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Enteresan ( Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu kelime ilginç sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

İlginç Kelimesinin Anlamı

Normlara göre farklı olan ve ilgi çeken anlamına gelir.

İlginç Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Daha önce hiç bu renk kuş görmemiştim çok ilginç.

İlginç olansa anahtar yerine kumandayı çantaya koymam.

İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı