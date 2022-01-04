Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlginç Kelimesinin Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:35 Son Güncelleme: 4.1.2022 11:35

İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlginç Kelimesinin Anlamı Nedir?

İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlginç Kelimesinin Anlamı Nedir?

İlginç kelimesi Türkçe bir kelimedir. Normalden farklı olan, alışılmadık gelen ve ilgi uyandıran şeyler için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen ilginç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Günümüzde kullandığımız birçok kelime ve onların eş anlamlıları mevcut ve her gün yeni bir kelime öğrenmek kaçınılmaz bir durum. Bazen bir filmde bazen ise ders dinlerken ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçe bir kelime olan ilginç kelimesinin bilinen bir tane eş anlamlısı vardır. Detayları örneklerle derlenen yazımızda bulabilirsiniz.

İlginç Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Enteresan ( Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu kelime ilginç sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. İkisinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

İlginç Kelimesinin Anlamı

Normlara göre farklı olan ve ilgi çeken anlamına gelir.

İlginç Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Daha önce hiç bu renk kuş görmemiştim çok ilginç.
  • İlginç olansa anahtar yerine kumandayı çantaya koymam.

İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • O ressamın tarzı çok farklı bir hayli enteresan tabloları var.
  • Biz her bayram normal aileler gibi tatile gideriz bunda enteresan bir durum yok.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlginç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İlginç Kelimesinin Anlamı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA