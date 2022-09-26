İlhanlılar Devleti Tarihi – İlhanlı Devleti’ni Kim Kurdu ve Kim Yıktı, Nerede Kuruldu, Türk Mü?

İlhanlı Devleti internet üzerinde sık araştırılan devletlerden biridir. Genelde Türk olup olmadığı merak edilen İlhanlı Devleti hakkında merak edilen diğer konular ise kurucuları, tarihi, tarihi gelişimi ve devletin nasıl son bulduğu gibi sorular olmuştur. İlhanlı Devleti'nin tarihi, kim tarafından kurulduğu, kim tarafından yıkıldığı, nerede kurulduğu ve Türk mü değil mi gibi soruların yanıtlarını derledik.

İlhanlı Devleti Kurucusu

8. yüzyılın başlarında Cengiz Han tarih sahnesine çıkarak kısa zaman içerisinde tüm Asya kıtası, oğlu ve torunları ise Avrupa ve Afrika kıtalarına kadar uzanmıştır. Moğol İmparatorluğu'nun batıdaki temsilcisi ise Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han olup; İlhanlı Devleti onun tarafından kurulmuştur. İlhanlı ismi "Büyük Kağanlı" anlamına gelmektedir. İlhanlılar'ın kendilerine ait paraları ve bayrakları bulunsa da bir çeşit eyalet sistemi ile Moğollar'a bağlıydılar. Hülagü Han iyi ve zeki bir savaşçı olup kendi dönemi içerisinde büyük savaşlar ve topraklar kazanmıştır. Azerbaycan ve Bağdat'ı fethetmiş; Abbasi Devletine son vermiş ve Anadolu Selçukluları egemenliği altına almıştır.

İlhanlı Devleti Hükümdarları

Hülagü Han'ın kurmasıyla 1265'te başlayan İlhanlı Tarihi, Ebu Said Bahadır Dönemiyle 1335'te son bulmuştur. Bu 70 yıllık devlet tarihi boyunca birçok devlet hükümdarı da ülkenin başında bulunmuştur. İlhanlı Devleti tarihi boyunca hükümdarlık yapmış devlet liderleri ise şunlardır: