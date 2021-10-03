İlim Eş Anlamlısı Nedir? İlim Kelimesinin Eş Anlamlısı

Gerçekte birebir olarak örtüşen ve bu konuda merak ile inanç üzerinden araştırma gerçekleştirme durumuna ilim denmektedir. İlim kelimesi ile aynı anlama kelimelerden bir tanesi de bilimdir. Bilim ve ilim eş anlamlı olduğu için birbiri yerine kullanılabilen kelimeler arasında yer alır.

İLİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu tarafından ilim kelimesinin anlamı olarak, 'bilim' sözcüğü ilan edilmiştir. Gerçekle tamamen örtüşen ve bu hususta merak ile inanç üzerinden araştırma yapma durumu ilim olarak isimlendirilmektedir. Dini bakımdan ise alim kişiler tarafından da ele alınan ve ismine alem denilerek ifade edilmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından ise ilim ile birlikte karşılık olarak bilim kelimesinin kullanımı önerilmektedir. Aynı zamanda ilim kelimesi bilgisizliğin karşıt durumu olarak da anlatılır.

İLİM EŞ ANLAMLISI

İlim ve bilim günlük yaşamda çok yaygın olarak kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İlim kelimesini özellikle hangi kelimeler ile eş anlama sahip olduğu birçok kişi tarafından merak edilebiliyor. İlim kelimesinin eş anlamlısı olarak bilim sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Kişiler ilim kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeyi öğrenmek için, farklı kaynaklara başvurabiliyor.

İlim sözcüğü ile ilgili merak edilen bir diğer konu da, eş anlamı olan karşılığıdır. İlim kelimesinin eş anlamı yerine kullanılabilen sözcüklerden bir tanesi de, bilim kelimesidir. Bilim ve ilim anlamdaş yani aynı anlama gelen iki kelimedir.

İLİM KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İlim kelimesine benzer olarak anlamdaş olan 5 adet kelime bulunmaktadır. Bu beş adet kelime ilim kelimesine benzerdir ve aynı anlama geldiği için ilim kelimesi yerine kullanılabilir.