İlk 500’de daha çok üniversitemiz olacak

YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar önümüzdeki yıllarda dünyanın ilk 500 üniversitesi sıralamasında daha fazla Türk üniversitesinin olacağını söyledi. SABAH'a konuşan Özvar, "YÖK olarak bizim temel amacımız öncelikle Türk üniversitelerinin nispi rekabet gücünü artırmak. Bütün mesele eğitimöğretim kalitesini ve kalite standartlarını yükseltirken diğer taraftan öğretim elemanlarının bilimsel veya akademik üretkenliğini artırabilmek. İkisini bir arada yapabildiğimiz takdirde Türk üniversiteleri kısa zamanda uluslararası sıralamalarda çok hızlı bir şekilde yükselecek. Bunun için çalışıyoruz, yeni projelerimiz var. Nitelikli bilimsel üretimi artırıp bu üretimleri de dünyada görünür kılmak için çalışıyoruz. Bu amaca yönelik yeni projelerimiz var. Bu hafta bunlardan birini daha açıklayacağız" dedi.Önümüzdeki günlerde tüm üniversite öğrencilerine açık olacak şekilde çevirimiçi yazılım kursları açacaklarını da anlatan Özvar "Bizim arzumuz Türkiye'de bütün üniversite öğrencilerine iş gücü piyasasında akranlarıyla rekabet edebilecek yetkinlikleri kazandırmak. YÖK'ün yeni dönemde önem verdiği projelerinden bir tanesi öğrencilerimize uluslararası işgücü piyasasında yeni yeterlilikler sağlayacak kurslar düzenleyebilmek" diye konuştu.