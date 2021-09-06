Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 2022 çalışma takvimi ile ilk ara tatil tarihi belli oldu. Öğrencilerin dinlenme fırsatı yakalayacağı tatilin ilk arası Kasım ayında başlayacağı biliniyor. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bu sene iki ara tatil, bir sömestr tatili yapacak. Peki İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 çalışma takvimi ile Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatili Kasım ayında yapacak olan öğrenciler için MEB 2021 2022 eğitim takvimi belli oldu. Kasım ayına denk gelen ara tatil ile ilgili detaylar şöyle;
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl tatili (Sömestr) 24 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
17 Haziran 2022 tarihinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
ARA TATİL TARİHLERİ