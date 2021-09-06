Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 2022 çalışma takvimi ile ilk ara tatil tarihi belli oldu. Öğrencilerin dinlenme fırsatı yakalayacağı tatilin ilk arası Kasım ayında başlayacağı biliniyor. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bu sene iki ara tatil, bir sömestr tatili yapacak. Peki İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 çalışma takvimi ile Ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?