İlk binin rotası tıp ve hukuk
2026-YKS'DE dereceye giren adayların yerleştikleri programlar belli oldu. Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı Tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Mühendisliklerde 194 adayla elektrik-elektronik, 135 adayla bilgisayar, 43 adayla elektronik ve haberleşme mühendisliği öne çıktı. Eşit ağırlıkta ilk binin en fazla yöneldiği bölüm 185 adayla hukuk olurken işletmeye 181, iktisada 171 aday yerleşti. Sözelde ise 105 aday tarihi, 83 aday özel eğitim öğretmenliğini seçti. YÖK'ün bu yıl ilk kez açtığı yapay zekâ odaklı programlar da yüksek başarı sıralamalarından öğrenci aldı. İşletme ve Yapay Zekâ programına ilk 100'den bir aday yerleşirken Yapay Zekâ Mühendisliğini sayısal ilk binden 9 aday kazandı. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programı ise eşit ağırlıkta ilk 150'den öğrenci aldı.
Haber Girişi