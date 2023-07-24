İlk Çağda Ticaret Kolonileri Kuran Uygarlıklar Hangileridir? İlk Çağda Ticaret Kolonileri Kuran Kavimler

İlk çağda ticaret kolonileri kuran uygarlıklarda sıklıkla duyduğumuz İyonyalılar, Fenikeliler ve Asurlular gibi devletler yer almaktadır. Bu uygarlıkları İlk Çağ ticaret kolonileri kimlerdir, konusu açısından ele aldığımızda ticarette ön plana çıkan uygarlık ve devletlerle karşılaşırız. Bu kavimlerde kolonicilikle uğraşanların ticaret ve kültürel faaliyetleri gelişmiştir. Bu bağlamda kolonicilik yapan uygarlıkların hangisi ilk çağda daha gelişmiş bakacak olduğumuzda ticaret kolonileri kuran kavimler hangileri ise bu kavimler daha gelişmiştir.

Kolonicilik Nedir?

Colonia sözcüğünden türeyen Koloni; bazı kavimlerin ülkeleri dışında ele geçirdikleri toprakları kendilerine bağlayarak ya da bazen kendi vatandaşlarını o bölgelere yerleştirerek genellikle ticari uygulamalarda o bölgeyi kullanmak amacı ile oluşturulan idarelere koloni denir. Koloni, sözcük kökünden türeyen Kolonicilik ya da Kolonizasyon ise o bölgeye yerleşen devletlerin bu kolonileri aktif kullanması ile oluşmaktadır.

Koloni belli bir süre sonra günümüzde daha çok yaygın olarak bilinen sömürge sözcüğü ile değerlendirilmektedir. Ancak koloni sözcüğü ile sömürge arasında ince bir ayrım bulunmaktadır. Koloni; bir uygarlık, kavim ya da devletin deniz aşırı olan başka bir devleti ele geçirip buraya kendi yurttaşlarını yerleştirmesi ile oluşmaktadır. Sömürge ya da sömürgecilik ise daha günümüze yakın bir kavramdır. Ele geçirdiği ülkenin hemen her bölgesine yayılarak oranın hemen her türlü kaynağından faydalanarak oraya kendi ekonomisini, kültürünü empoze etmektir. Kolonicilik ve sömürgenin ortak noktaları ise ilerleyen zamanlarda hâkim oldukları bölgede kendini sömürgecilik olarak ortaya çıkarmaktadır.

İlk Çağda Kolonicilik

Ticaretin ilk uluslararası özelliği sayılabilecek olan Kolonicilik, İlk Çağ'dan itibaren ortaya çıkan ekonomik bir uygulamadır. Deniz aşırı olmasının yanına karalarda da kurulan Kolonicilik, var olduğu her bölgede ticaretin sınırlar ötesi temellerini atmıştır. Koloniciliğin ortaya çıkış nedenlerinin en başında insanların ortaya çıkan ihtiyaçlarından kaynaklanmasıdır. Özellikle hammadde ihtiyacı ülkeleri kendi ülkelerinin sınırları dışına götürür kendi gittikleri yerlere de kendi kültürlerini de taşımıştır.

İlk çağda ortaya çıkan Kolonicilik bir anda kaybolmamıştır. Kavram ve içerik değişse de varlığını daima farklı şekillerde hissettirmiştir. Söz gelimi emperyalizm ya da sömürgecilik kendini daha çok koloniciliğin yerine koymuştur.

İlk Çağda Ticaret Kolonileri Kuran Uygarlıklar Hangileridir?

İlk Çağ'da Kolonicilik faaliyeti ile uğraşan uygarlıkların başında Fenikeliler, Yunanlılar, Asurlular ve iyonyalılar gelmektedir. bu devletlerin Kolonicilik ile uğraşması onları ekonomik, askeri, eğitim, kültürel ve ticari faaliyetlerde oldukça gelişmiştir. Kolonicilik uygarlıkların kalkınmasını sağlarken aynı zamanda ticaret yapılan yerler arasında farklı alışverişlerde de bulunmuşlardır.

İlk Çağ'da Kolonicilik faaliyetlerinde bulunan ilk uygarlık Asurlular olmuştur. Asurlular, kolonizasyon bağlamından ilk Kolonicilik faaliyetlerinde bulunan devlettir. Ancak Asurluların yaptığı kolonicilik deniz aşırı değil kara koloniciliğidir. Anadolu'ya ticari amaçlar doğrultusunda gelen Asurlular burada karum adı verilen yerlerde ticaret merkezleri ile kolonilerini kurmuşlardır.

Koloniciliğin Ortaya Çıkış Nedenleri Nelerdir?

Bir devlet, uygarlık ya da kavimin Kolonicilik faaliyetlerine başlamasında birden fazla nedenler bulunmaktadır. Bunlar arasında en temel neden ihtiyaç duyulan hammadde ve mal ihtiyacıdır. İnsanların sıklıkla değişen ve artan ihtiyaçları karşılanamaz hale gelirken bu durum ticaret gibi faaliyetleri ortaya çıkarmış ve geliştirmiştir. Devletler hammadde ve mal ihtiyaçlarını karşılamak için Kolonicilik faaliyetlerine başvururken elde ettikleri hammadde ve mal varlığını da satmak için pazarlara ihtiyaç duymuştur.

Koloniciliğin Sonuçları Nelerdir?

Koloniciliğin nedenleri kadar ortaya çıkardığı sonuçlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında en belirgin sonuç ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra devletler yeni topraklar elde etmiştir. Aynı zamanda tarımın gelişmesine ve yayılmasına da olanak sağlamıştır. Farklı devletlerle tanışılması da kültür alışverişini sağlamıştır. Bu da uygarlıkların farklı yönlerden gelişmesini sağlamıştır. Ticaretin gelişmesi devletlerin bankacılık faaliyetlerinin gelişmesini de sağlamıştır. Koloniciliğin bu sonuçları en önemlisi sağladığı ticari katkılardır.