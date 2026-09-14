İlk ders zili çaldı

Yaz tatilinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyonu aşkın öğretmen için 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı bugün resmen başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurarak ders başı yaptı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan 2,5 milyondan fazla minik öğrenci ise geçen haftaki uyum sürecinin ardından üst sınıflarla bir araya geldi. Sabah saatlerinde okul önlerinde oluşan yoğunlukta velilerin ve çocukların heyecanı öne çıkarken, büyükşehirlerde trafik akışını rahatlatmak adına zabıta ve trafik ekipleri ek tedbirler aldı. Kolluk kuvvetleri de okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026'da yapılacak, yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olması temenni ediliyor.

GELENEKSEL OYUNLARA DAHA FAZLA YER VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması sebebiyle Ankara'da bir mesaj yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile üçüncü yıla girdiklerini belirten Tekin; modelin merkezinde "yetkin ve erdemli insan" anlayışının yer aldığını vurguladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Tekin, dijital dünyada mahremiyetin korunması ve teknolojiyi yönetebilecek iradenin sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Tekin mesajında bu yıl "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını dile getirdi. ANKARA

GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekipleri alarm seviyesine geçti. Türkiye genelinde Toplum Yararına Programlar kapsamındaki 31 bin okul bahçe görevlisi göreve başladı. Riskli okullarda 2 bin 804 el dedektörü devreye alınırken; okul polisleri, mobil timler, narkotik ve trafik devriyeleri okul çevrelerinde tam zamanlı denetim sağlayacak.

HATAY'DA 254 YENİ OKUL EĞİTİME HAZIR

6 Şubat felaketinde 210 okulun yıkıldığı Hatay'da, devlet-millet dayanışmasıyla 254 yeni okul inşa edilerek eğitime kazandırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına güçlü bir altyapıyla giren kentte, ihalesi tamamlanan ve yapımı süren projelerle birlikte toplam 3 bin 600 yeni dersliğin hizmete sunulması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör