İlk Düzenli Türk Ordusu Hangi Hükümdar Tarafından Kurulmuştur? İlk Düzenli Ordu Hangi Devlet Döneminde Kuruldu?

Tarihte ilk düzenli ordunun kurulması çok eski döneme dayanır. İlk düzenli Türk ordusu hangi hükümdar tarafından kurulmuştur sorusu da özellikle Türk tarihi açısından çok önemlidir. Tarihte ilk düzenli Türk ordusu hangi devlet döneminde kurulmuştur sorusu, üniversite sınavı gibi kritik sınavlarda da karşınıza çıkabilecek bir sorudur. İlk düzenli orduyu kim kurdu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İlk Düzenli Türk Ordusu Hangi Hükümdar Tarafından Kurulmuştur?

İlk düzenli ordu denildiğinde akla gelen kavramların başında Onlu Sistem gelir. Onlu Sistem ilk olarak Asya Hun İmparatorluğunda ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun hükümdarı olan Mete Han, MÖ 209 yılında onlu teşkilatı kurmuştur. Kara Kuvvetlerinin kuruluşu olarak MÖ 209 yılı gösterilmektedir. Bu kapsamda Türk Kara Kuvvetlerinin 2023 yılında 2232. Yılı kutlanmaktadır.

İlk Düzenli Orduyu Kim Kurdu?

İlk düzenli orduyu kimin kurduğu, sınavlarda da karşınıza çıkabilecek bir sorudur. İlk düzenli ordu Mete Han tarafından kurulmuştur. Mete Han, Türk tarihi ve Türk ordusu açısından önemli bir hükümdardır. Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşu olarak kabul edilen dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri organizatörlüğünde çeşitli kutlamalar da yapılmaktadır.