İlk eş anlamlısı nedir? İlk kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler konusu hem okul yıllarında hem de sonrasında sıkça karşımıza çıkan ve merak edilen konulardan biridir. Sıklıkla kullandığımız bir kelime olan ilk eş anlamlılar listesinde olan kelimelerdendir. İşte, ilk kelimesinin eş anlamlısı…

İLK KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre ilk kelimesi; zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı, Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni ve birinci olarak, en başta anlamlarına gelmektedir.

İLK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kendisi gibi eş anlamlısı da sıklıkla kullanılan bir kelime olan ilk kelimesinin eş anlamlısı birincidir. Bu iki kelime birbirleri yerine kullanılarak aynı anlamı taşımaktadır.

İLK KELİMESİ VE EŞ ANLAMLISI İLE İLGİLİ CÜMLELER

Onu ilk kez bu kadar üzgün gördüm.

Listede birinci sırada sen varsın.