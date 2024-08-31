İlk gün sendromuna karşı sabırlı olun

1 milyondan fazla birinci sınıf ve anaokulu öğrencileri için ders zili yarın çalacak. Minikler ilk hafta uyum eğitimleri alacaklar, sınıflarda ders işlenmeyecek. Okulla ilk kez tanışacak olan öğrenciler için ilk gün bazı zorluklar yaşanabilir. Bazı çocuklar okula gitmek istemeyebilir, hatta ağlama krizleri, baş ya da karın ağrısı gibi sıkıntılar yaşayabilir. Bunların son derece normal olabileceğini söyleyen uzmanlar ailelere sabırlı olmaları konusunda uyardı. SABAH'a konuşan Bilfen Anaokulları Koordinatörü Hande Kızılöz, ''Uyum sürecini en çok kolaylaştıran şey aileokul ilişkisinin sağlıklı kurulmasıdır'' diyerek ailelere şu önerilerde bulundu:Çocuğunuzun okulda kaldığı zaman dilimini (yarım/ tam gün) açık bir şekilde sıralı kartlarla kendisine anlatın ve anlatılan zaman dilimine bağlı kalın.Okulun ilk günlerinde gerçekleşen tanışma günlerine çocuğunuzla birlikte katılın.Çocuğunuzun okulda kalma süresini okul ile birlikte aşamalı bir şekilde organize edin.Çocuğunuzun ev ortamında da okul rutinini devam ettirebileceği ortamları hazırlayın.Okulu sürekli sohbet konusu haline getirmeden, doğru bir öğretmen tanımı yaparak, "Sana bilmediğini öğretecek öğretmenler var", "Seninle farklı neler oynayacağımızı danışacağımız uzmanlar var" gibi kısa ve öz bilgi verin.Kızılöz, okulun ilk gününde yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:Önce yetişkin çocuğunu bırakmaya hazır olmalı. İlk günü korkutucu ve zorlu kılan çocuklardan ziyade, yetişkinin düşünceleridir. Ebeveynin, çocuğunu güvenle ortama bıraktığı fikrine alışması lazım.Çocuğunuz ayrılırken ağlıyorsa sakinleşmesi öncelikli. Ağlamasına sebep olan nedenleri okul ile birlikte öğrenerek, okulu güvenilir kılmak için zamanınız var.Çocuğunuz sakinleştikten sonra; kısa süreli ayrılıkların hepsinde, akşam evinizde tekrar birlikte olduğunuzun örneklerini kendisine hatırlatmanız etkili bir yöntemdir.Çocuğunuzun okulda kalabildiği süre kadar kalması çok önemli, ilk gün için belki sadece yarım saat yeterli olabilir.