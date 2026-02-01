İlk hafta sabır şart

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yarın dersbaşı yapıyor. Rehberlik uzmanlarına göre yarıyıl tatili sonrası yaşanan uyum problemleri, geçici ve büyük ölçüde doğal ancak bu süreçte çocukların zorlanması, isteksizlik göstermesi ya da bedensel şikâyetler dile getirmesi velileri endişelendiriyor. Uzmanlar, paniğe kapılmadan sürecin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekiyor. HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?

Uzmanlar, en sık karşılaşılan sorunlar olarak sıraladığı başlıklar şöyle:

Sabah erken kalkmakta zorlanma

Okula gitmek istememe, isteksizlik

Derse odaklanma güçlüğü

Çabuk sıkılma ve dikkat dağınıklığı

Uyku hâli ve gün boyu yorgunluk

Ödev ve sorumluluklardan kaçma

Karın ağrısı, baş ağrısı gibi psikosomatik şikâyetler

Arkadaş ve öğretmen ilişkilerinde geçici uyum sorunları

Sınav, not ve performans kaygısı

Özellikle küçük yaş gruplarında ağlama ve huzursuzluk

VELİLERİN TUTUMU BELİRLEYİCİ

Bu süreçte velilerin yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, velilere şu önerilerde bulunuyor:

Uyku ve yemek saatlerini kademeli olarak düzene sokun

İlk hafta ders başarısından çok uyuma odaklanın

Okulla ilgili olumsuz cümlelerden kaçının

Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin

"Geçecek" mesajını verirken net olun

ADIM ADIM RUTİNE DÖNÜŞ

Okul düzenine dönüşün bir anda değil, adım adım sağlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, evde belirli saatlerde kitap okuma, kısa tekrarlar yapma ve ekran süresini sınırlama önerisinde bulunuyor. Öğrencinin okul çantasını hazırlaması, haftalık plan yapması ve küçük sorumluluklar alması da motivasyonu artıran unsurlar arasında yer alıyor.

İKİNCİ DÖNEM 'BAYRAK SEVGİSİ' TEMASIYLA BAŞLIYOR

MİLLÎ Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk haftasında tüm resmî ve özel okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. 2–6 Şubat tarihleri arasında okullarda Türk bayraklarıyla donatma çalışmaları yapılacak; bayrak temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergi ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çalışmaların, öğrencilerde millî birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi hedefleniyor.

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?

Okula gitmeyi kesin şekilde reddetme

Bir haftadan uzun süren yoğun kaygı

Sürekli mide ve baş ağrısı şikâyeti

Uyku ve iştah düzeninde ciddi bozulma