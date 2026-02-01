İlk hafta sabır şart
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci yarın dersbaşı yapacak. Tatilde değişen uyku saatleri, artan ekran kullanımı ve okul temposundan uzak kalınması, dönüş sürecini öğrenciler için zorlaştırabiliyor. İlk haftanın “uyum dönemi” olduğunu söyleyen uzmanlar, velilere sabırlı olmaları önerisinde bulunuyor
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yarın dersbaşı yapıyor. Rehberlik uzmanlarına göre yarıyıl tatili sonrası yaşanan uyum problemleri, geçici ve büyük ölçüde doğal ancak bu süreçte çocukların zorlanması, isteksizlik göstermesi ya da bedensel şikâyetler dile getirmesi velileri endişelendiriyor. Uzmanlar, paniğe kapılmadan sürecin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekiyor. HANGİ SORUNLAR YAŞANIYOR?
Uzmanlar, en sık karşılaşılan sorunlar olarak sıraladığı başlıklar şöyle:
Sabah erken kalkmakta zorlanma
Okula gitmek istememe, isteksizlik
Derse odaklanma güçlüğü
Çabuk sıkılma ve dikkat dağınıklığı
Uyku hâli ve gün boyu yorgunluk
Ödev ve sorumluluklardan kaçma
Karın ağrısı, baş ağrısı gibi psikosomatik şikâyetler
Arkadaş ve öğretmen ilişkilerinde geçici uyum sorunları
Sınav, not ve performans kaygısı
Özellikle küçük yaş gruplarında ağlama ve huzursuzluk
VELİLERİN TUTUMU BELİRLEYİCİ
Bu süreçte velilerin yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, velilere şu önerilerde bulunuyor:
Uyku ve yemek saatlerini kademeli olarak düzene sokun
İlk hafta ders başarısından çok uyuma odaklanın
Okulla ilgili olumsuz cümlelerden kaçının
Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin
"Geçecek" mesajını verirken net olun
ADIM ADIM RUTİNE DÖNÜŞ
Okul düzenine dönüşün bir anda değil, adım adım sağlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, evde belirli saatlerde kitap okuma, kısa tekrarlar yapma ve ekran süresini sınırlama önerisinde bulunuyor. Öğrencinin okul çantasını hazırlaması, haftalık plan yapması ve küçük sorumluluklar alması da motivasyonu artıran unsurlar arasında yer alıyor.
İKİNCİ DÖNEM 'BAYRAK SEVGİSİ' TEMASIYLA BAŞLIYOR
MİLLÎ Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk haftasında tüm resmî ve özel okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. 2–6 Şubat tarihleri arasında okullarda Türk bayraklarıyla donatma çalışmaları yapılacak; bayrak temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergi ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çalışmaların, öğrencilerde millî birlik ve vatan bilincini pekiştirmesi hedefleniyor.
NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?
Okula gitmeyi kesin şekilde reddetme
Bir haftadan uzun süren yoğun kaygı
Sürekli mide ve baş ağrısı şikâyeti
Uyku ve iştah düzeninde ciddi bozulma