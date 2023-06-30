İlk Nizamiye Medresesi Hangi Hükümdar Döneminde Açılmıştır? İlk Defa Nizamiye Medresesi Hangi Devlet Tarafından Kuruldu?

Nizamiye Medreseleri, verdiği eğitimle, dönemin en önemli eğitim kuruluşlarından biri haline gelmiştir. İlk nizamiye medresesi hangi hükümdar döneminde açılmıştır sorusu da eğitim açısından araştırılması gereken bir konudur. İlk Nizamiye Medresesi hangi padişah döneminde açıldı araştırması için Selçuklu tarihini incelemeniz gerekir. İlk defa Nizamiye Medresesi hangi devlet tarafından açılmıştır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İlk Nizamiye Medresesi Hangi Hükümdar Döneminde Açılmıştır?

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklu Devletinin en önemli eğitim kurumlarından biridir. Söz konusu medreseler Sultan Alparslan döneminde açılmıştır. Medreselerin açılışına Alparslan'ın veziri Nizamülmülk öncülük etmiştir. Bundan dolayı açılan medreselere Nizamiye Medreseleri ismi verilmiştir. Söz konusu medreselerin açılış dönemi 1018-1092 yılları arasıdır.

Nizamiye Medreselerinde başta İslam alanında dersler olmak üzere fen ve astronomi alanında da önemli dersler verilmiştir. Medreselerde verilen temel dersleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Kur'an ve Kur'an ilimleri

Hadis

Şafii fıkıh ilmi

İslam hukuku metodolojisi

Eşari kelamı

Arapça

Arap edebiyatı

Vaaz

Riyaziye ve Feraiz

İslam miras hukuku

İlk Defa Nizamiye Medresesi Hangi Devlet Tarafından Açılmıştır?

Selçuklu Devleti, eğitim ve bilim alanında öne çıkan devletlerden biridir. Söz konusu devletin eğitim alanına en önemli katkısı Nizamiye Medreselerdir. Bu eğitim kurumları dünyanın eğitim sistemine büyük ışık tutmuş ve gün geçtikçe gelişimini sürdürmüştür. Günümüz eğitim sisteminde de Nizamiye Medreselerinin etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.