İlk ve orta eğitimde zil pazartesi çalacak

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde yer alan GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Özer, "Pazartesi hayatı normalleştirmek adına 71 ilde eğitim öğretime başlıyoruz. 10 ilde hangi il ve ilçelerde eğitime başlayacağımızı salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illere nakillerini aldırdı. Yine deprem bölgesindeki 8 ve 12'nci sınıftaki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık" dedi.