İlk Yardım Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İlkyardım Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Acil durumlar ve kazalar, çoğu zaman hazırlıksız yakalanılan anların başında gelir. Hayat kurtarıcı bir müdahale olarak öne çıkan ilk yardım uygulamaları, birçok eğitimde, sağlık bilgisinde ve kamu spotlarında karşımıza çıkar. Ancak bu kadar sık kullanılan bir terimin yazımında bile zaman zaman tereddüt yaşanabiliyor. İlk yardım nasıl yazılır, TDK'ye göre ilkyardım ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce doğru yazımının çoğu bu tarz kelimeler gibi karıştırıldığını söyleyebiliriz.

İlk Yardım Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre bu kelimenin doğru yazımı ayrıdır. Yani "ilkyardım" şeklindeki bitişik yazım yanlıştır. TDK'nin Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu verilerine göre "ilk yardım", birleşik kelime gibi algılansa da yapısal olarak iki kelimeden oluştuğu ve anlamını koruduğu için ayrı yazılır.

TDK'ye Göre İlkyardım Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"İlk yardım" kelimesinin doğru yazılışı, TDK kurallarına göre ayrı şekildedir. Bu kelime, bir sıfat tamlaması olduğu için "ilk yardım" olarak yazılmalıdır. Bu nedenle, "ilkyardım" şeklinde bitişik yazılması yanlıştır.