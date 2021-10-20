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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:04

İlk Zıt Anlamlısı Nedir? İlk Kelimesinin Zıt Anlamlısı

İlk Zıt Anlamlısı Nedir? İlk Kelimesinin Zıt Anlamlısı

İlk kelimesi anlam ilişkisi yönünden oldukça zengin bir kelimedir. Bu yüzden kelimeyi daha iyi analiz edebilmek için bu anlam ilişkilerini iyi anlamak gerekir.  Anlam ilişkisi denilince akla gelen ilk anlam ilişkisi genel olarak zıt ve eş anlamdır. İlk sözcüğünün eş anlamlısı üstün, birinci,  önceki gibi kelimelerdir. Buna göre ilk zıt anlamlısı nedir? İşte ilk kelimesinin zıt anlamlısı…

İlk kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu yüzden ilk sözcüğünün de birden fazla zıt anlamlısı bulunabilmektedir. Bu sözcüklerden en çok kullanılanı aslında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir.

İLK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

İlk kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerini daha iyi çözümlemek için bu kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Bunlara ek olarak kelimenin diğer anlam ilişkilerini de bilmek kelimenin zıt anlamlısını anlamamıza yardım edecektir. Türk Dil Kurumuna göre ilk kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Sıfat, zaman, sıra, yer ve önem yönünden ötekilerden önce gelen.

Bu anlamı daha iyi kavramak için cümle içindeki kullanımına bakabiliriz:

  • "Gözlerini açınca ilk işi saatine bakmak oldu." – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İLK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Birbirinin karşıtı yani birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 1 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler son sözcüğüdür. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir:

  • Gitmeden önce son kahvaltımızı da yaptık.
  • Son olarak yarışmaya katılmayacağını belirtti.

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İlk Zıt Anlamlısı Nedir? İlk Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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