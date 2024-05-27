İlkbahar Eş Anlamlısı Nedir? İlkbaharın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İçerisinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarını barından İlkbahar mevsimi tarım açısından da önemi büyüktür. Çiftçiler, tarlalarını ekime hazırlar ve toprağı işler. Yeni ekinler dikilir ve bu dönemde yağan yağmurlar, toprağı canlandırır. İlkbahar, doğanın uyanışını ve insan ruhunun tazelenmesini simgeler.Her açan çiçek, her cıvıldayan kuş, yaşamın devam ettiğini ve her zaman yeni başlangıçların mümkün olduğunu hatırlatır. Bununla birlikte ilkbahar kelimesinin eş anlamlısı da günümüz ifadelerinde çok sık kullanılmasa da ve ilkbahar kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içerisinde kullanımı dilimizde yaygın olmasa da bu kelimenin bilinmesi dilimizin zenginliği açısından oldukça önemlidir.

İlkbahar Eş Anlamlısı Nedir?

İlkbahar kelimesinin eş anlamlı karşılığına baktığımızda bahar ve ilkyaz kelimeleri karşımıza çıkmasına karşılık daha çok eş anlamlısı olarak bahar kelimesi kullanılmaktadır.

İlkbaharın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bahar geldiğinde, parklar rengârenk çiçeklerle doluyor.

Bahar aylarında doğa canlanır ve her yer yeşillenir.

Bahar mevsimi, yürüyüş yapmak ve açık havada vakit geçirmek için harikadır

Kuşlar, baharın gelişiyle birlikte cıvıl cıvıl ötmeye başlar.