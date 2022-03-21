İlkbahar Meyveleri Ve Sebzeleri: İlkbaharda Yetişen Meyveler Ve Sebzeler Nelerdir?

İlkbaharın aydınlık ve cıvıl cıvıl günlerinde tüketilebilecek birçok meyve ve sebze bulmak mümkün olabiliyor. Döneminde tüketilen meyve sebzeler sağlıklı olmasının yanında oldukça ekonomik de olacaktır. İlkbahar meyveleri ve sebzeleri ile ilgili her detayı sizin için derledik.

İlkbahar Meyveleri ve Sebzeleri

İlkbahar mevsimin gelmesi ile birlikte pazar tezgahları da renklenmeye başlar. Bu ürünleri hem uygun fiyatlara alabilme imkanı olur hem de sofralar çok daha lezzetli yemeklerle donatılabilir. Faydalı bir beslenme için de mevsiminde ürün tüketmek büyük bir önem taşır.

İlkbahar Meyveleri

İlkbahara özgü meyveler arasında çağla ilk sırada geliyor. Mevsimin bir simgesi haline gelen çağla son derece sevilen bir meyvedir. C ve E vitamini yönünden de son derece zengindir. Lif içeriği de çok yüksek bir meyve olarak öne çıkar. Bunun yanında yeşil erik, elma, çilek de ilkbahar meyveleri arasında yer alır.

İlkbahar Sebze ve Meyveleri

İlkbahara özgü olarak yetişen meyveler yanında sebzeler de son derece fazladır. Sebze türleri arasında şunları saymak mümkündür:

Bakla: Vitamin, protein ve mineral açısından zengin bir besindir.

Enginar: Böbrek ve bağırsak hastalıkları bakımından iyi etkileri bulunur. Kolesterolü düzenleyici etkileri vardır.

Bezelye: Potasyum açısından zengin olmasının yanında fosfor, B1 ve B2 vitaminleri, C vitamini bakımından da zengindir.

Ispanak: Potasyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Aynı zamanda A, C, E ve K vitaminleri bakımından iyi bir besindir.

Havuç: Güçlü bir A vitamini deposudur.

Kuşkonmaz: Folik Asit açısından çok zengindir.

Marul: A, B, C, D vitaminlerini içerir. Aynı zamanda lif oranı da yüksektir.

İlkbaharda Yetişen Meyveler ve Sebzeler Nelerdir?

İlkbaharın kendine özgü olarak yetiştirilen meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek faydalarından çok daha iyi yararlanabilme imkanı sunar. Ayına göre ürün tüketmek aynı zamanda ekonomik açıdan da önemlidir.