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Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:15

İlke eş anlamlısı nedir? İlke kelimesinin eş anlamlısı

İlke eş anlamlısı nedir? İlke kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede anlamı bilinmeyen pek çok kelime bulunur. Kişiler de kullandıkları bu kelimelerin anlamlarından eş anlamlı kelimelerine kadar araştırma yaparak doğru kullanımını öğrenmek isterler. Bu yapılan araştırma ile kişiler kelime dağarcığını zenginleştirerek cümlelerinin daha etkili ve anlamlı olmasını sağlar. Peki, İlke eş anlamlısı nedir? İlke kelimesinin eş anlamlısı ile cümle nasıl kurulmalıdır. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler.

Kişiler günlük hayat içerisindeki konuşmaları ve yazışmalarında etkili ifadeler için kelimeleri doğru kullanmaya özen gösterir. Bu da kelimelerin anlamları ve eş anlamlarını öğrenmekle gerçekleşir. Türkçede bulunan ve kişilerin anlamlarını merak ettikleri kelimelerden biri ilkedir. İlke kelimesi aynı zamanda kız çocuklarına verilen bir isim olarak da yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu yüzden özellikle anne ve babalar çocuklarına bu ismi koymadan önce anlamı ile ilgili detaylı araştırmalar yapar. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda İlke eş anlamlısı nedir? İlke kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şeyi bir araya getirdik.

İlke kelimesinin anlamı

İlke kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre ilke kelimesi ilk olarak temel kural ve bilgi olarak tanımlanır. Bir diğer anlamı ise bütün tartışmaların dışında olan, üstünde tutulan, baş kural ve ana inanıştır. İlke kelimesinin bir diğer kullanımı ise özel isim kullanımıdır. İlke kelimesi kız çocukları için sıkça kullanılan bir isim olduğu için anne ve baba adayları bu ismin anlamını detaylıca araştırmaktadır.

İlke kelimesinin eş anlamlısı

Bütün tartışmaların dışında olan, üstünde tutulan, baş kural ve ana inanış olarak Türk Dil Kurumu'na göre tanımlaman ilke kelimesinin bir tane eş anlamlı kelimesi vardır. Bu da prensiptir. Prensip kelimesi de ilke kelimesi ile birebir aynı anlamı taşır. Bu yüzden kişiler cümle içerisinde ilke kelimesi yerine prensip kelimesini kullanır. Prensip kelimesi ilke kelimesi yerine kullanıldığında cümle içerisinde aynı anlamı katacaktır. Buna ek olarak kişiler kelimelerin eş anlamlısını kullanarak kelime dağarcığını da zenginleştirmektedir.

İlke kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • ilkelerinden asla taviz vermeyen bir insandır.
  • İlkeli bir insan olmak için ömrü boyunca değerlerini korudu.
  • Yalan söylememek onun en temel ilkesidir.

İlke kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Tüm prensiplerde anlaşma sağlanmadığı için imzalar atılamadı.
  • Prensiplerine ters düşen hiçbir çalışmada yer almayacağının altını çizdi.
  • Tüm yapılanlar prensip meselesiydi.

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