İlkel Zıt Anlamlısı Nedir? İlkel Kelimesinin Zıt Anlamlısı

İlkel kelimesi anlam bakımından geçmişi ifade etmektedir. Sözcük anlamı bakımından geçmişi ifade ettiği için zıt anlamlısı da geleceği ifade etmektedir. İlkel kelimesinin bir diğer anlamı da gelişmemiş olandır.

İLKEL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

İlkel kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerini daha iyi çözümlemek için bu kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Bunlara ek olarak kelimenin diğer anlam ilişkilerini de bilmek kelimenin zıt anlamlısını anlamamıza yardım edecektir. Türk Dil Kurumuna göre ilkel kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Sıfat, ilk durumunda kalmış olan, gelişememiş bulunan.

Bu anlamı daha iyi kavramak için cümle içindeki kullanımına bakabiliriz:

"Son derece ilkel bir hayat yaşadığı için dünyadan haberi yok."

İLKEL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Birbirinin karşıtı yani birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında galip kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 2 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler barbar ve kaba sözcükleridir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir:

Bu durumu haber alan köylüler türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi.

Eğer kaba davranmazsan istediğini yaptırabilme ihtimalin artar.

İLKEL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İlkel kelimesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok kelimeyle ilişkilidir. Bu yüzden bu kelimeleri öğrenmek, ilkel sözcüğünü çözümlemekte oldukça faydalı olacaktır. İlkel sözcüğüne benzer kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: