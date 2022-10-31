İlkokul Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre İlkokul Nasıl Hecelenir?

Birleşik kelimelerin yazımı akıllarda soru işaretleri oluşturan konulardan birisidir. Kelimenin birleşik mi ayrı mı yazılacağını bilmeden hecelemeyi yapamayız. Günlük dilimizdeki birleşik kelimelerin neredeyse tümünde bu tereddüte düşeriz. Onlardan biri de ilkokul kelimesi hecelerine nasıl ayrılır sorusudur. İlkokul nasıl hecelere ayrılır sizlere yazımızda derledik.

İLKOKUL HECELERİNE NASIL AYRILIR?

İlkokul hecelerine nasıl ayrılır birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birleşik kelimelerin hecelenmesinde öncelikle bir araya gelen iki kelimenin nasıl yazılacağını bilmek gerekir. Günlük dilde sık sık kullandığımız ilkokul kelimesi "ilk okul" şeklinde ayrı mı yazılır yoksa birleşik mi yazılmalıdır sorusu internette en çok araştırılan konular arasında geliyor. İlkokul, ilk ve okul kelimelerinden oluşan birleşik bir isimdir. Türk Dil kurumu açıklamasına göre ilkokul kelimesi birleşik bir kelime olup "ilkokul" şeklinde bitişik yazılır. İlk okul şeklinde ayrı yazılışı ise yanlış bir kullanımdır.

İlkokul kelimesi üç heceden oluşmaktadır. Bu kelimenin: İlk-ok-ul ya da il-ko-kul şeklinde hecelenmesi yanlıştır. Kelimeyi birleşik olarak ele aldığımızda ilkokul nasıl hecelenir birlikte inceleyelim. İlkokul nasıl hecelenir sorusunun cevabı ise "il-ko-kul" şeklinde hecelemesi doğru kullanımdır. Hanımeli doğru hecelemesine baktığımızda "hanım" ve "eli" kelimesinin birleşerek oluşturduğu bu yeni kelime üzerinden yapıldığını görüyoruz.

Türk Dil Kurumu resmi sayfasında bulunan açıklama ve örnekler şu şekildedir:

İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE İLKOKUL NASIL HECELENİR?

Türk Dil Kurumu açıklamasına göre ilkokul kelimesinin birleşik yazıldığını öğrendik. Yani "ilk okul" şeklindeki yazım yanlış bir kullanımdır. "İlkokul" şeklinde yazımı ise doğru bir kullanımdır. Peki TDK açıklamasına göre ilkokul nasıl hecelenir? İlk+okul=İlkokul şeklinde birleşmiştir. Heceleme durumunda birleşik olduğu için yapısı değişmiştir. Bu yüzden kelime birleştiği şekilde hecelenememektedir. Bu kelimenin hecelere ayrılması ise TDK kurallarına göre "il-ko-kul" şeklinde olmalıdır. İl-ko-kul şeklinde hecelenmesinin nedeni ise ulama kuralıdır.

İnternette ilkokul hecelerine nasıl ayrılır diye araştırıldığında yanlış örneklerle karşılayabiliyoruz. Kelimenin birleşik olmasından ötürü "ilk-ok-ul" şeklinde hecelere ayırma örnekleri ile karşı karşıya kaldığınızda TDK açıklamasını baz almak gerekiyor.

İlkokul hecelerine nasıl ayrılır TDK sonuçları şu şekilde karşımıza çıkıyor: il-ko-kul

İlkokul hecelerine nasıl ayrılır hep birlikte örneklerle birlikte inceleyelim:

Bu yıl il-ko-ku-la başlayacak. (Doğru)

Bu kitabı il-ko-kul-da almıştım. (Doğru)

Evin yakınında bir ilk-o-kul-da okuyor. (Yanlış)

Üniversiteden sonra ilk-o-kul öğretmenliği yapmaya başlamış. (Yanlış)