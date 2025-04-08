İlkokul matematik eğitimi mercek altında

İlkokul matematik eğitiminin geliştirilmesi konusunda atılacak adımları tartışmak için Türkiye'de ilk kez bir şûra düzenlendi. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Ulusal İlkokul Matematik Standartları Şûrası'na geniş çaplı bir katılım oldu. Akademisyenler, öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bir araya geldiği şûrada, ilkokul matematik standartlarının oluşturulması sürecinde geliştirilen politika önerileri ve uygulama modelleri ile öğrencilerin ortaokula geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu temel matematik yeterlikleri, sınıf içi ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğretmenlere yönelik destek mekanizmaları gibi konular detaylı biçimde masaya yatırıldı. Şûra'da Enstitü Sosyal'in Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Yıldız Teknik Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Yıldız ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Oğuz Köklü konuşma yaptı. Şûra ile Türkiye'de ilkokul matematik eğitiminin niteliğini artırmak, öğrenci yeterliliklerini güçlendirmek ve öğretim programlarıyla uyumlu ölçülebilir standartlar geliştirilmesi amaçlanıyor. Şûra'da, Enstitü Sosyal'in "Ulusal İlkokul Matematik Standartları" çalışması kapsamında belirlenen ilkokul matematik standartlarının sunumu ve analizi yapıldı.

NET BİR STANDART YOK

Şûra'nın açılış konuşması Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan tarafından yapıldı. Armağan, Türkiye'nin matematik alanında kapsamı, içeriği, felsefesi ve uygulanma biçimi olarak herhangi bir matematik standardizasyonu belirlenmediğini ifade etti.

SEVİYEYE GÖRE EĞİTİM

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Yıldız da Maarif Modeli'nde değinilen yeni kavramlardan biri olarak eğitimde farklılaştırmaya dikkat çekti. Yıldız farklılaştırma yaklaşımına göre, sınıf seviyesinin altında başarı performansı sergileyen öğrenciler için destekleme, sınıf seviyesinin üzerinde başarı performansı sergileyen öğrenciler için ise zenginleştirme içerikli öğretim süreçleri tasarlanması gerektiğini vurguladı.

YALIN ÇIKTILAR OLMALI

Şûra ile ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Oğuz Köklü "Enstitü Sosyal'in gerçekleştirdiği ulusal ilkokul matematik standartları çalışmasıyla ilkokul sonu itibarıyla yani ilkokul 4'üncü sınıftan mezun olan çocukların matematikte ulaşmasını beklediğimiz standartları yalın, öz ve kolayca elde edilebilecek bir formatta özetlemeye çalıştık. Öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları eğitimin sonucunda ulaşılması gereken standartları bir dokümanda toplamış olduk. Bugünkü çalıştayda bunların hâlihazırdaki öğretim programıyla ilişkisi de ortaya koyuldu" dedi.