İlkokul Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre İlk Okul Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İlkokul kelimesi, zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen dört yıllık okulu ifade eder. Eğitim hayatının ilk basamağı olan ilkokul, çocukların temel bilgi ve becerileri kazandığı önemli bir dönemdir. "İlkokul" kelimesinin doğru yazılışı da bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bir noktadır. İlkokul nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak bu kelimenin anlamından bahsetmekte ayrıca faydalı olacaktır.

İlkokul Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "ilkokul" şeklinde bitişik olmalıdır.

Yanlış kullanım: ilk okul

ilk okul Doğru kullanım: ilkokul

Bu kelimenin birleşik yazılmasının sebebi, tek bir eğitim kurumunu ifade etmesidir. İlk ve okul kelimeleri ayrı yazıldığında, "ilk" kelimesi sıfat gibi kullanılabilir ve farklı bir anlam ortaya çıkabilir. Ancak "ilkokul" kelimesi, temel eğitim seviyesindeki bir okulu tanımladığı için bitişik yazılmalıdır.

TDK'ye Göre İlk Okul Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre "ilkokul" kelimesinin doğru yazılışı "ilkokul" şeklindedir. "İlk okul" şeklinde ayrı yazım, TDK tarafından kabul edilmemektedir ve yanlış bir kullanımdır.