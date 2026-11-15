İlkokulda hiçbir sınav yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak, ölçme ve değerlendirme sonuçları öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama ve karşılaştırma amacıyla kullanılamayacak. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Bu kademelerde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı, öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerinin süreç içerisinde izlenmesi ve desteklenmesi olacak.

PISA'DA YERİNİ ALDI

Yönetmeliğe ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarına ilişkin yeni bir bölüm eklendi. Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), Dört Beceride Türkçe Dil Gelişimi İzleme Araştırması ve okuryazarlık araştırmaları iki yıllık döngülerle, Okul Tabanlı İzleme Araştırması ise her yıl uygulanacak. PISA ile TIMSS uygulamalarına ilişkin esaslar da yeniden yapılandırıldı. PISA ve TIMSS'te ulusal raporun uluslararası raporla eş zamanlı yayımlanması hükme bağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör