İllaki Nasıl Yazılır? TDK İlla Ki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yazım hatasına tahammülü olmayanlar için ilgi çekici hususlardan biri de illa ki nasıl yazılır sorusudur. TDK illa ki doğru yazılışı birleşik mi veya ayrı mı diye araştıranlar için bu sözcükteki - ki, her ne kadar bağlaç olsa da kalıplaşmış bir ifade olduğu için bitişik olarak yazılması zorunludur. Türkçenin zenginliklerinden biri de bazı istisnai durumların olmasıdır. İllaki doğru yazılışı nasıl ve kullanım alanları neler?

İllaki Nasıl Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre bağlaç olan -ki'nin her zaman ayrı yazılması gerekir. Hangi kelimelerde bağlaç olarak kullanıldığını anlamanın ise bir yolu bulunur. Eğer - ki'den sonra - ler veya - lar gibi çoğul ekleri ekleniyor ve anlamda hiçbir biçimde bozulma meydana gelmiyorsa o zaman o - ki bir ektir. Çünkü - ki eki, içinde bulunduğu cümleye bir aitlik anlamı kazandırır. Tam tersi bir şekilde eğer - ki'den sonra getirilen ekler ile birlikte anlamda bozulmalar oluyorsa kesinlikle bir bağlaçtır denilebilir. İllaki sözcüğündeki - ki, bağlaç olsa da kalıplaşmış bir ifade olmasından ötürü birleşik yazılır. Ayrı olarak kullanılması bir yazım hatası olarak kabul edilir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazılışı şöyledir;

İllaki

Bu, bir şey hakkında inat etme, inatçı davranma, dediğim dedik olma ve ısrarcı davranma gibi durumları ifade etmek için kullanılır. Sadece illaki değil, dilimizde bağlaç olduğu halde bitişik yazılan - ki'ye birkaç örnek daha bulunur.

Çünkü

Mademki

Belki

Meğerki

Halbuki

Oysaki

Sanki

Meğerki

İllaki Kullanımına Örnekler

Genel olarak bir durum karşısında direnmeyi ve inat etmeyi ifade eden illaki sözcüğünün, nerelerde kullanıldığını doğru anlamak önemlidir. Böylece anlamda meydana gelen bozulmaları önlemek büyük ölçüde mümkündür. Aşağıda illaki kelimesinin yer aldığı bazı cümleler paylaşılmıştır.

Sana sert davrandım diye illaki küsmen gerekmiyor.

İllaki bu elbiseyi almam lazım diye ısrar edince ben de kıramadım.

Ayşe'nin illaki buraya gelmesi şart değil.