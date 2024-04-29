İltica Ne Demek? TDK’ye göre İltica Etmek Nedir?

İltica kavramı, belli nedenlerle bir ülkeden diğerine göçme olarak özetlenebilir. Ülkeler arasında yaşanan iltica faaliyetlerinin son yıllarda artması sebebiyle bu terim iltica ne demek, iltica etmek nedir gibi sorularla araştırılıyor. TDK anlamı sığınma hakkı olarak verilen iltica kelimesinin anlamı haberimizde.

İLTİCA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu iltica kelimesinin anlamı olarak sığınma hakkı ifadesini kullanmaktadır. Bazı ülkelerin belli koşullara uygun olarak başvuruda bulunanlara verdiği politik ve hukuki bir haktır.

İLTİCA ETMEK NE DEMEK?

İltica etmek, pek çok ülkenin sunduğu sığınma hakkından faydalanmak üzere kişinin ülkesinden kalıcı olarak ayrılması anlamına gelir. Yaşadığı ülkede ırksal, cinsel, kültürel, dinsel ya da politik ayrımcılığa maruz kalan ve bunu belgelerle ispatlayan kişiler bu haktan faydalanır.

BİR ÜLKEYE İLTİCA ETMEK NE DEMEK?

Söz konusu belgeleri iltica hakkı tanıyan ülkenin ilgili komisyonu inceler. Başvurunun kabul görmesi halinde kişi ilgili ülkeye iltica eder ve hak tanıyan devletin koruması altına girer. Ayrıca bulunduğu ülkede savaş, iç çatışma, katliam, soykırım gibi durumlara maruz kalan halklar kitlesel sığınma isteminde de bulunabilir.

İLTİCA ETMEK SUÇ MU?

28 Temmuz 1951'de Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi gereği iltica etmek suç değil yasal bir haktır. Ancak bunun yasal olabilmesi için ilgili prosedürleri takip etmesi gerekir. İllegal yolla ülkeye girişler iltica kabul edilmez ve yasal değildir.

İLTİCA İÇİN GEÇERLİ SEBEPLER NELER?

İltica için geçerli sebeplerin temelinde kişinin can güvenliği ve yaşam hakkı yer almaktadır. Kişi ya da kişiler yaşadığı ülkede bir savaşın, katliamın ya da soykırımın ortasında kalmışsa kitlesel olarak sığınma hakkından faydalanabilir. Ayrıca dinsel, ırksal, cinsel, politik ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğrayan, zulüm görme korkusu olan kişiler de başka bir ülkenin sunduğu sığınma hakkından faydalanabilir.

İLTİCA EDEN BİRİSİ ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

İltica hakkı can güvenliğini tehdit eden bir durumun ispatı halinde verildiği için geri dönmek tehlikeli kabul edilir ve çoğu zaman geri dönüş izni verilmez. Ancak bazı şartlar altında mültecinin kısa bir süre için ülkesine dönmesine izin verilebilir.