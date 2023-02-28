İltisak Ne Demek? İltisak Kelimesinin Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

TDK sözlüğüne baktığınızda iltisak ne demek sorusunun cevabının bu kaynakta olduğunu göreceksiniz. Hukuk kaynakları ve literatüründe de bu kelimenin kullanıldığı örnekler vardır. Hukukta iltisak ne demek? Türkçe konuşma dilinde iltisak kelimesinin yanı sıra iltisaklı kelimesinin de kullanıldığı dikkat çeker. İltisaklı nedir? Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının kavranmasını kolaylaştıracaktır. İltisak kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

İltisak Ne Demek?

İltisak Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Bahse konu kelime modern Türkçede de yaygın şekilde kullanılır. Özellikle hukuk kaynakları ve kanun maddelerinde de bu kelimenin bulunduğu örneklere rastlarsınız. İltisak kelimesinin eşanlamlılarını da bilmenizde fayda vardır. Eşanlamlı kelimeleri bildiğinizde öğrendiğiniz kelimeleri iltisak kelimesinin yerine kullanabilirsiniz. Bahse konu kelimenin eşanlamlıları aşağıda sıralanmıştır.

Bitişme

Kavuşma

Birleşme

İltisak Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

İltisak kelimesinin yanı sıra iltisaklı kelimesinin de hukuk literatüründe kullanıldığı dikkat çeker. Bu kelime de iltisak kelimesi gibi günlük konuşma dilinde kullanılabilir. İltisaklı, "ilişkili, bağlantılı" anlamına gelir. İltisak kelimesinin kullanıldığı cümle yapılarını incelemeniz de menfaatinize olacaktır. Genel anlamda hukuk kaynaklarında kelimenin kullanım örnekleri karşınıza çıkacaktır. Aşağıdaki cümle yapıları bu kapsamda sizlere yol gösterecektir.