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Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:33 Son Güncelleme: 28.2.2023 11:33

İltisak Ne Demek? İltisak Kelimesinin Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İltisak kelimesi Türkçede yaygın şekilde kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamı merak edilen konulardan biridir. İltisak ne demek? Söz konusu kelimenin daha çok hukuk literatüründe kullanıldığı görülür. Günlük konuşma dilinde de bu kelime derin anlamlar ifade eder. İltisak kelimesinin iltisaklı şekli ile kullanıldığını da görebilirsiniz. İltisaklı nedir? İltisak kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

İltisak Ne Demek? İltisak Kelimesinin Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

TDK sözlüğüne baktığınızda iltisak ne demek sorusunun cevabının bu kaynakta olduğunu göreceksiniz. Hukuk kaynakları ve literatüründe de bu kelimenin kullanıldığı örnekler vardır. Hukukta iltisak ne demek? Türkçe konuşma dilinde iltisak kelimesinin yanı sıra iltisaklı kelimesinin de kullanıldığı dikkat çeker. İltisaklı nedir? Kelimenin cümle içinde kullanımı, anlamının kavranmasını kolaylaştıracaktır. İltisak kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

İltisak Ne Demek?

İltisak Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Bahse konu kelime modern Türkçede de yaygın şekilde kullanılır. Özellikle hukuk kaynakları ve kanun maddelerinde de bu kelimenin bulunduğu örneklere rastlarsınız. İltisak kelimesinin eşanlamlılarını da bilmenizde fayda vardır. Eşanlamlı kelimeleri bildiğinizde öğrendiğiniz kelimeleri iltisak kelimesinin yerine kullanabilirsiniz. Bahse konu kelimenin eşanlamlıları aşağıda sıralanmıştır.

  • Bitişme
  • Kavuşma
  • Birleşme

İltisak Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

İltisak kelimesinin yanı sıra iltisaklı kelimesinin de hukuk literatüründe kullanıldığı dikkat çeker. Bu kelime de iltisak kelimesi gibi günlük konuşma dilinde kullanılabilir. İltisaklı, "ilişkili, bağlantılı" anlamına gelir. İltisak kelimesinin kullanıldığı cümle yapılarını incelemeniz de menfaatinize olacaktır. Genel anlamda hukuk kaynaklarında kelimenin kullanım örnekleri karşınıza çıkacaktır. Aşağıdaki cümle yapıları bu kapsamda sizlere yol gösterecektir.

  • Mahkeme kararı ile sanığın terörle iltisaklı olduğu anlaşıldı.
  • Birbirini sevenler sonunda iltisak ettiler.
  • Sendikaya iltisaklı olan kişiler zam için protesto gösterileri düzenledi.

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İltisak Ne Demek? İltisak Kelimesinin Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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