İmale Nedir? Aruz Kusurlarından İmale Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri ve Özellikleri Neler?

İmale nedir sorusuna bir aruz kusuru şeklinde kısaca yanıt vermek mümkün olabilir. İmale nasıl okunur konusu da bu aruz kusurunu yakından anlayabilmek açısından önemlidir. İmale nedir edebiyat ile ilgilenenler için önemli olsa da özelliklerinin neler olduğu nasıl okunduğu da oldukça önem taşır. Aruz kusurlarından imale ne demek, Türk Edebiyatındaki örnekleri ve özellikleri neler sorularının tüm yanıtlarını yazımızda paylaştık.

İmale Nedir?

İmale kelimesi Arapça kökenli bir kelime olan "myl" kökünden gelen bir sözcüktür. Bir şeyi yana doğru eğme ya da meylettirme anlamlarına gelir. Aruz vezninde de kısa sesli harf ile biten açık ve kısa bir hecenin söylenişe daha uygun olması için hecenin uzatılması işlemidir. Açık olan bir heceyi iki hece değerinde kapalı bir hece kabul etme işlemidir.

Aruz ölçüsünde hiçbir zaman üç açık hece yan yana kullanılmamaktadır. Yani ünlü ile biten heceler yan yana bulunmaz. Bu Arap dilinin kendine has özelliklerinden biridir. Ancak Türkçe içerisinde bol bol açık hece kullanılır. Türkçe sözcükleri de Aruz kalıplarına uydurabilmek için kimi zaman açık bir hecenin kapalı bir şekilde okutulması gerekir. Bu da edebiyatta imale olarak isimlendirilir.

İmale Okunuşu Nasıldır?

Divan ve Tanzimat şiirlerinde imale kusur sayılmamakla birlikte Serveti Fünun ve sonrasında bu durum bir kusur olarak kabul edilmiştir. İmale iki türlü olarak kullanılır. Birincisi kısa ses ile biten bir açık hecenin vezine uyması için usun sesli bitiyor gibi kapalı bir hece şeklinde okumaktır. Diğeri ise halihazırda kapalı olan bir heceyi iki hece şeklinde uzun okumaktır. Divan şiirlerinde özellikle imaleye çok fazla rastlanır. Bu durumun en önemli nedeni de Türkçe kelimelerin kısa ünlü oluşlarıdır.