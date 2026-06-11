İmam hatip okullarını dünya markası yapacağız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, dini, dünyayı, ilmi, irfanı aynı çatı altında okutan imam hatip modelinin bir benzerinin olmadığını ifade ederek "Bu, asırlık medeniyetimizin süzülüp bize emanet ettiği, tamamen kendimize has bir birikim. Bugün evladına hem sağlam bir din eğitimi vermek, hem de onu çağın bilgisiyle, teknolojisiyle donatmak isteyen ne kadar ülke varsa çareyi bizim tecrübemizde buluyor. Bu özgün modeli daha güçlü, daha kurumsal şekilde dünyaya açacak imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline getireceğiz" diye konuştu.