İmam Hatip takımı, Güney Kore’deki robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Yapay zekâ, robotik ve kodlama son yılların en revaçta öğrenilen alanlarını kapsıyor. Lise öğrencileri arasında bu alanlar da epey rağbet görüyor. Çeşitli öğrenci kulüpleri yazılımlarını kendileri hazırlayarak robotlar da üretiyor. Bu lise kulüplerinden biri ise Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "AI & Robotics Team" isimli takımı. Takım hem Yapay Zekâ Kulübü hem de Robotik Kulübü öğrencilerinden oluşuyor.

Daha önce Türkiye'de Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zekâ projesini sergileyen Yapay Zekâ Kulübü ile ulusal robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü bu sefer yurt dışında büyük bir başarıya imza attı. Takım, başarısından ötürü Güney Kore'de yapılan robot yarışmasına davet aldı.

GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTILAR, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Davet sonrasında yapay zekâ ve robotik ekipleri birleşti ve yarışma için geceli gündüzlü çalıştı. 18 Temmuz'da Güney Kore'ye giden takım, 20 Temmuz'daki yarışmada büyük bir başarı kazandı. Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen robot yarışmasında Dünya Şampiyonu oldu.

Güney Kore'deki "2024 AI RoboSports World Cup" robot yarışmasında 6 ülkeden toplamda 300'e yakın takımla yarıştı. Liseli öğrenciler, "The Settler" kategorisinde Dünya Şampiyonluğu, "DRC Explorer" kategorisinde ise Dünya ikinciliği kazandı. Ülkemizi gururlandıran takım yedi kişilik kadrosuyla ülkemize önemli bir başarı kazandırdı. Önceki gün ise ödüllerini aldıktan sonra Japonya gezisine katıldı. Okulun Teknoloji Koordinatörü olan bilişim öğretmeni Mahmut Sami Başarıcı ise yedi kişilik takımın gece gündüz demeden iki ay boyunca çalıştığını ve bu çalışmanın meyvesini aldıklarını açıkladı.