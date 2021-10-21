IMF açılımı nedir? IMF ne zaman kuruldu, yetkileri ve görevleri nelerdir?

Türkçe anlamı "uluslararası para fonu" olan IMF dünya üzerinde bulunan en büyük uluslararası parasal don sağlayan örgütlerden bir tanesidir. 1944 yılında kurulan bu örgüt kurulduktan 3 yıl sonra faaliyete geçmeye başlamıştır. Bu örgütü asıl amacı dünyadaki finansal düzeni takip etmektir.

IMF AÇILIMI NEDİR?

Dünya ülkelerine parasal fon sağlamakta olan en büyük örgütlerden bir tanesi IMF olarak karşımıza çıkmaktadır. IMF açılımı International Monetary Fund şeklindedir. Dünya genelinde IMF olarak bilinen bu kısaltmanın Türkçe karşılığı karşımıza "Uluslararası para fonu" olarak çıkmaktadır.

IMF NE ZAMAN KURULDU?

Türkçe karşılığı "Uluslararası para fonu" olan açılımı ise International Monatery Fund olarak karşımıza çıkan IMF 1944 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin New Hampshire eyaletinde bulunan Bretton Woods'ta kurulmuştur. Ancak International Monatery Fund (IMF) kuruluşundan 3 yıl sonra yani 1947 yılında fiilen hizmete başlamıştır. Asıl amacı milletlerarası ekonomik olaylar ile ilgilenmektir. International Monatery Fund (IMF)'un başkanı ise Bulgar asıllı Kristalina Georgieva'dır.

IMF'NİN YETKİLERİ NELERDİR?

Dünyanın en büyük parasal fon örgütlerinden biri olan International Monatery Fund (IMF)'ın yetkileri pek çok insan tarafından merak edilmektedir. Kuruluş amacı ülkeler arası ticareti dengeli bir şeklinde sürdürmek olan IMF'nin yetkileri şöyledir:

Ülkelere kredi imkanları tanımak

Kendi kurumlarına borçları bulunan ülkeler ile kurumları arasında ara bulucu olarak rol almak

Ülkelerin kur politikalarını takip etmek

Ülkelere gerekli yardımları sağlamak.

Finansal desteğe ihtiyaç duyan ülkelere gereken desteği sağlamak.

IMF'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

International Monatery Fund (IMF)'nun görevleri de pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. IMF'nin görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir: