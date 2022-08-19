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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:57

İmhal Ne Demek? Edebiyatta ve Hukukta İmhal Ne Anlama Gelir, Kökeni Nedir?

İmhal Ne Demek? Edebiyatta ve Hukukta İmhal Ne Anlama Gelir, Kökeni Nedir?

Günümüzde kullanım ve köken olarak eski olup Türkçemizde sürekliliği devam eden birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler çoğunlukla günlük hayattaki kapladığı alanlar büyük ölçüde fazla olmaktadır. Zaman içerisinde sık kullanılmasından ötürü çoğu kelimelerin anlamları bilinse de günümüzde hala bilinmeyen birçok kelime bulunmaktadır. Anlamı bilinmeyen kelimeler artık günümüz araştırmalarının kolaylaşmasından ötürü daha basit şekilde bulunabilmektedir. Peki eski dönemlerden beri günümüze gelmiş ve kullanımı devam eden imhal nedir? İmhal Ne demek? Edebiyatta ve hukukta imhal ne anlama gelir? Kökeni nedir?

Günümüzde artık internet üzerinde bireylerin yaptıkları araştırmalrın çoğu anlamı bilinmeyen kelimeler üzerine olmaktadır. Gerek artık bulunan elektronik sözlükler gerekse önemli kuruluşların oluşturmuş olduğu elektronik sözlükler sayesinde birkaç saniye içerisinde aranan kelimenin anlamı çok rahat bulunabilmekte. Eski dönemlerden beri kullanılan imhal sözcüğünün Türkçe anlamı nedir? Yazımızda bizler de İmhal ne demek, edebiyatta ve hukukta imhal ne anlama gelir, kökenin nedir gibi başlıklardan yola çıkarak sizlere ayrıntılı bilgi vermeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İmhal Ne Demek

İmhal kelimesi internet araştırmalarında sıkça aratılan kelimeler arasında yer almaktadır. Özellikle hukuk ve edebiyatta da uzun süredir kullanımı devam eden imhal kelime anlamı olarak "mühlet verme, sonraya kalmasına müsaade etme ve erteleme" anlamlarını taşımaktadır. Edebi anlamda kullanımı ise Tanrısal bakımdan olmaktadır. Tanrı imhal eder ancak ihmal etmez sözü bu kelime hakkında bilinen en popüler sözlerden biridir. Bahsedilen sözde Tanrı'nın bazı konularda kişilerin davranışlarını gördüğü ancak bir eylemde bulunmadığı ancak onun eninde sonunda cezalandırmasından ya da mükafatlandırmasından kaçınılamayacağı söylenmek istenir.

Hukukta İmhal Nedir

Hukukta belli bir süreci gösteren imhal, genelde borç takibinde kullanılan bir hukuki terimdir. Hukuktaki anlamı da zaman tanıma, erteleme anlamında kullanılmaktadır.

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İmhal Ne Demek? Edebiyatta ve Hukukta İmhal Ne Anlama Gelir, Kökeni Nedir?
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