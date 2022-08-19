İmhal Ne Demek? Edebiyatta ve Hukukta İmhal Ne Anlama Gelir, Kökeni Nedir?

Günümüzde artık internet üzerinde bireylerin yaptıkları araştırmalrın çoğu anlamı bilinmeyen kelimeler üzerine olmaktadır. Gerek artık bulunan elektronik sözlükler gerekse önemli kuruluşların oluşturmuş olduğu elektronik sözlükler sayesinde birkaç saniye içerisinde aranan kelimenin anlamı çok rahat bulunabilmekte. Eski dönemlerden beri kullanılan imhal sözcüğünün Türkçe anlamı nedir? Yazımızda bizler de İmhal ne demek, edebiyatta ve hukukta imhal ne anlama gelir, kökenin nedir gibi başlıklardan yola çıkarak sizlere ayrıntılı bilgi vermeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İmhal Ne Demek

İmhal kelimesi internet araştırmalarında sıkça aratılan kelimeler arasında yer almaktadır. Özellikle hukuk ve edebiyatta da uzun süredir kullanımı devam eden imhal kelime anlamı olarak "mühlet verme, sonraya kalmasına müsaade etme ve erteleme" anlamlarını taşımaktadır. Edebi anlamda kullanımı ise Tanrısal bakımdan olmaktadır. Tanrı imhal eder ancak ihmal etmez sözü bu kelime hakkında bilinen en popüler sözlerden biridir. Bahsedilen sözde Tanrı'nın bazı konularda kişilerin davranışlarını gördüğü ancak bir eylemde bulunmadığı ancak onun eninde sonunda cezalandırmasından ya da mükafatlandırmasından kaçınılamayacağı söylenmek istenir.

Hukukta İmhal Nedir

Hukukta belli bir süreci gösteren imhal, genelde borç takibinde kullanılan bir hukuki terimdir. Hukuktaki anlamı da zaman tanıma, erteleme anlamında kullanılmaktadır.