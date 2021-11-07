İMKB Açılımı Nedir? İMKB Ne Demek, Neyin Kısaltması?

Eski adıyla İMKB olarak karşımıza çıkan BİST hakkında insanlar tarafından oldukça merak konusu olmaktadır. İMKB üzerine araştırma yapanların karşısına BİST olarak çıkmaktadır. İşlem gören piyasa ve işlem hacmi bakımından en değerli 100 hisse senedinin performansını ölçme amacıyla kullanılan BİST 100 endeksinin işlem kodu da XU100 olarak tanımlanmaktadır.

İMKB Açılımı Nedir?

Kullanım alanı ve sayısı artan kısaltmaları bilmek gün geçtikçe zorlaşmakta ve insanlar duydukları kısaltmaların isimlerini, açılımlarını merak etmektedirler. Oldukça merak edilen kısaltmalar arasında bulunan İMKB açılımı; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak karşımıza çıkmaktadır.

İMKB Ne Demek?

İMKB, menkul kıymetler alımı ve satımı ile alakadar olan piyasanın kısa adıdır. Ancak İMKB'nin "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası" olan adı 2013 senesinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Borsa İstanbul, kısa adıyla BİST günümüzde uluslararası borsacılıkta da son ismiyle yer almaktadır. Borsa İstanbul'un (BİST) görevi; mevzuatta yer alan görevleri yerine getirmektir. Borsa İstanbul'un temel amacı; yürürlükteki kanun maddeleri çerçevesinde kıymetli taş ve madenlerin, sermaye piyasa araçlarının yani borsada işlem görmeye müsait ve uygun her türlü yatırımın rekabet şartları geçerli olması durumunda istikrar ve güven çerçevesinde pratik bir biçimde alım satımı mümkün kılmaktır. BİST, eski adıyla İMKB görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Borsaların fiyatlarının tespit, düzenleme ve takibini gerçekleştirmek.

Kararnamede yer alan görevleri yerine getirmek.

Görev ve çalışma esasları yönetmeliğinin düzenlemesini yapmak.

Kanuni gereklilikler yerine getirilerek vadeli işlemler ile alakalı piyasalar açmak.

Borsada yer alan pazarların çalışma tarihlerini ve saatlerini belirlemek.

Borsadaki pazarların işlemleri doğrultusunda oluşan fiyat değerlerini ve bunlardan yapılan işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek.

Bunlar doğrultusunda arttırılabilir görevleri yer almaktadır.

İMKB Neyin Kısaltması?

Birçok kısaltma kolay kolay değiştirilmez. Ancak İMKB değiştirilen kısaltmalar arasında yer almasına rağmen eski adı da en az yeni hali kadar bilinmekte ve araştırılmaktadır. İMKB, yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kısaltması olarak tanımlanmaktadır. Yeni ve kısa adıyla ise Borsa İstanbul'un kısaltması BİST olarak bilinmekte ve uluslararası pazarda bu ismi ile yerini almaktadır.